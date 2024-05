VIDEO/”Lufta kundër krimit të organizuar e pandalshme”, Ministri Balla publikon pamje nga megaoperacion i SPAK: Bashkëpunimi me Prokurorinë po jep rezultate

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka shpërndarë në rrjete sociale pamje nga megaoperacioni i SPAK-ut, duke u shprehur se lufta kundër krimit të organizuar është e pandalshme.









Ai gjithashtu tha se falë bashkëpunimit me Prokurorinë e Posaçme, po dalin rezultate të cilat rrisin parametrat e sigurisë në komunitet.

Kujtojmë se SPAK-u ka lëshuar 50 urdhër-arreste ditën e sotme për personazhe që janë të lidhur me botën e krimit.

Postimi i Taulant Balla:

Lufta kundër krimit të organizuar falë bashkëpunimit me SPAK dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese, si dhe vetëpastrimi i Policisë së Shtetit nga punonjësit e Policisë të lidhur me ta, janë të pandalshme dhe po japin rezultate për rritjen e parametrave të sigurisë në komunitet, krijimin e një trupe policore të denjë dhe me integritet si dhe për rritjen e besimit të qytetarëve tek Policia e Shtetit. Besimi i qytetarëve është elementi kyç që Policia të përmbushë misionin e saj.