“Do bëj fushatë për ty!”- Françeska Murati i druhet eliminimit nga BBV, Jul Deda: E meriton të rrish, por garën e ke shumë të vështirë

Françeska Murati i druhet eliminimit nga BBV pak ditë para finales dhe këtë e ka shprehur edhe gjatë një bisede me Jul Dedën.









Banorja është në një televotim për të zgjedhur finalistët e tjerë të BBV, por mesa duket mendon se nuk do arrijë të mbledh më shumë vota se Meriton Mjekiqi, Heidi Baci dhe Egla Ceno.

Nisur nga ky televotim, Juli Deda u shpreh se Françeska e meriton të jetë akoma në lojë, por sipas tij e ka pak të vështirë garën përballë këtyre konkurrentëve.

“Edhe unë e mendoj këtë gjë”, tha Françeska.

Aktori ndër të tjera theksoi se garë të fortë ka edhe Heidi me Meritonin.

Pjesë nga biseda:

Franceska: Do dal me flamur, me fytyrën tende do bëj fushatë

Juli: Do shoh instagramin tendë, po nuk pash fushatë, të grivaaa

Françeska; Do thuash ‘ua çfarë tradhtare! Dua të qeshësh se s’të kam parë fare, nuk qesh, nuk bën humor.

Juli: Dua që ti të rrish këtu, sepse çështë e vërteta, nuk është se nuk e meriton me nejt.

Françeska: Po ti më the që do dal, pse do ti që të rri unë.

Juli: E meriton të rrish, por garën e ke shumë të vështirë që ta dish. Por dhe Meritoni e ka të vështirë garën, edhe Heidi. Se në këtë pikë që jemi ne, aty aty janë gjërat

Franceska: Edhe unë e mendoj këtë gjë