“Kam qejf të përjetoj c*cat e lopës”- Robert Aliaj zbulon pse hyri në ‘Ferma Vip’: Jam në garë për…

Robert Aliaj është banori më i ri në Ferma VIP, ndërsa djali i tij rrëfen se pse i ati ka bërë këtë zgjedhje.









“Berti di shumë mirë ku ta preki shoqërinë shqiptare. E ka atë eksperiencë. e vetmja nevojë që pash unë te Berti është çlirimi nga personi adult. Shoh një si fëmijë që po rikthehet, në mënyrën si kthehet. Më ka pëlqyer roli i Bertit, komplet në kontrast me eksperiencën time në reality show. Sepse kam tendencën t’i krahasoj. Berti ka shumë intuitë të lartë. Nuk është objektivi numër një fitorja, hyri që të bëhet sërish fëmijë. Berti është shumë aktiv në bace. Kemi pasur pula dhe një serë. Publiku nuk e ka parë kurrë në këtë dimension”, tregon Kristi.

Ndërkohë vetë Berti para pak hyrjes në fermë tha:

“Në atë që pash nga Ferma VIP u befasova. Më pëlqen shumë ferma, fshati, miqësia, situata familjare që pash aty. Nuk pash njerëz që kafshojnë njëri-tjetrin. Ky ishte iluzioni që krijova. Po hy që të bëj qejf me lopët dhe pulat. Kam qejf të përjetoj cicat e lopës, era e bajgës shumë e bukur. Jam, i sigurt që do kënaqem shumë. Nuk jam për garë, jam për të bërë kokrrën e qefit. Do më marrë merr malli për vajzën. Është shumë sensiteve për çështjet e natyrës. Bashkëshortja më tha sillu mirë. Do e mbaj fjalën se kemi një jetë bashkë”.