Sekretari i Jashtëm britanik pritet të vizitojë Shqipërine, ‘The Sun’ zbardh axhendën e tij mbi programin e ri kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar

Sekretari i Përgjithshëm i Britanisë së Madhe, David Cameron do të vizitojë këtë javë Shqipërinë, në kuadër të shpalljes së një programi të ri kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vendin tonë.









Media britanike The Sun ka zbuluar disa detaje përsa i përket ardhjes në vendin tonë të Lord Cameron. The Sun shprehet se Sekretari i Jashtëm do të zhvillojë bisedime të nivelit të lartë me President Begaj, Kryeministrin Rama dhe Ministrin e Jashtëm Igli Hasani.

“Cameron do të njoftojë një goditje të re ndaj bandave të organizuara kriminale që qëndrojnë pas rrjeteve të kontrabandës së njerëzve”, shkruan media britanike

Ndërkohë kryeministri Rishi Sunak po përgatitet të udhëtojë në Vjenë për bisedime mbi një goditje ndaj imigracionit të paligjshëm.

Sunak do të takohet me kancelarin austriak Karl Nehammer në fillim të kësaj jave për të bërë presion për veprime më të ashpra për të mbrojtur kufijtë e Evropës nga kriza e migracionit.