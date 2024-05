Sezoni 2023-2024/ Nga Europa te rënia dhe ngjitja, ja verdiktet e deritanishme në Superiore

* Egnatia e mbylli kampionatin në vendin e parë me pikë të barabarta me Partizanin (63 secila), por kreu u takon rrogozhinasve për shkak të ndeshjeve direkt me të kuqtë, duke pasur një bilanc më të mirë (një fitore dhe tre barazime). Klubi rrogozhinas merr shpërblim 100 milionë lekë (të vjetër) nga FSHF si kryesues i Superiores pas 36 javëve.









* Egnatia është fituese e Kupës, pasi mundi Kukësin në finale me shifrat 1-0. Si shpërblim nga FSHF merr 50 milionë lekë të vjetër.

* Partizani është finalisti i parë i skemës me “Final 4”, pasi mposhti Skënderbeun 1-0 dhe tashmë pret rivalin që do të ketë më 26 maj.

* Egnatia, Partizani, Vllaznia dhe Tirana kanë siguruar pjesëmarrjen në Kupat e Europës sido që të shkojnë rezultatet e ndeshjeve në “Final 4”. Kjo ndodh për shkak se Skënderbeu është i dënuar nga UEFA dhe përfiton skuadra e renditur më mirë. Pra, Tirana e vendit të pestë përfiton nga rregullorja për kualifikimin në Kupat e Europës, që shprehimisht thotë: “Në rast se ekipi fitues i Kupës është gjithashtu i renditur në njërin prej tre vendeve të para të “Final 4″, vendin e tij do ta zërë ekipi i renditur më mirë”.

* Kukësi dhe Erzeni janë skuadrat që zbritën në Kategorinë e Parë.

* Laçi do të luajë sot një ndeshje “playout” në fushën e vet me fituesin e fazës “play off” të Kategorisë së Parë, Flamurtari.

* Kryegolashënues i Superiores për sezonin 2023-2024 u shpall sulmuesi i Vllaznisë, Bekim Balaj, me 17 gola të realizuar këtë kampionat. I dyti pas tij e mbylli Kristal Abazaj i Tiranës me 11 gola.

