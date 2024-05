Veliaj në Tokio, takon kryetarin e Komitetit të Miqësisë Shqiptaro-Japoneze: “Pres më shumë bashkëpunime në biznes, turizëm dhe politikë” 

Gjatë vizitës së tij në Tokio, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj u takua edhe me kryetarin e Komitetit të Miqësisë Shqiptaro-Japoneze, Minoru Kiuchi.

“Është gjithmonë kënaqësi të takoj mikun e mirë, Minoru Kiuchi, kryetari i Komitetit të Miqësisë Shqiptaro-Japoneze! Mezi pres më shumë bashkëpunime midis Tokios dhe Tiranës në biznes, turizëm dhe politikë”, shkruan Veliaj.

Më herët, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj u prit dhe nga kryetarja e Bashkisë së Tokios, Yuriko Koike.

It is always a delight to see my good friend @minoru_kiuchi – the chair of the Albanian-Japanese Friendship Committee! I look forward to more business, tourist and politcal exchanges between Tokyo and Tirana! ❤️ pic.twitter.com/F2QDbgep2h

