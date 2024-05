VIDEO/ Lamtumira e fundit, Jurgen Klop shpërthen në lot pas largimit nga Liverpuli

Pas 9 viteve qëndrim, Jurgen Klop largohet nga Liverpuli.

Sot ka qenë dita e tij e fundit si trajner i të kuqve. Liverpuli mposhti Uolvesin duke e mbyllur kampionatin në vendin e tretë.

Pas përfundimit të sfidës trajneri gjerman ka shpërthyer në lot, ashtu si kapiteni Van Dajk por edhe futbollistët e tjerë.

Lot ka pasur edhe në tribuna ku tifozëe do tju mungojë një mjeshtër i madh siç është Klop.

We are not crying you are.#Liverpool #Klopp pic.twitter.com/3gc4z4smSV

— GOtv Nigeria (@GOtvNg) May 19, 2024