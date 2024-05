VIDEO/ Mançester Siti vendos një tjetër rekord, yjet e Guardiolës shpallen për herë të katërt radhazi kampionë të Premier Ligës

Kanë përfunduar të gjitha ndeshjet e vlefshme për javën e fundit të Premier Ligës dhe Mançester Siti ka fituar për herë të katërt radhazi titullin kampion.









“Qytetarët” kanë mposhtur me shifrat 3-1 Uest Hemin. (VIDEO)

Edhe Arsenali ka fituar 2-1 kundër Evertonit dhe e mbyllin në vendin e dytë këtë sezon.

Treshja plotësohet me Liverpulin i cili mposhti me rezultatin 2-0 Uolvesin. Aston Vila do të luajë në Champions sezonin e ardhshëm pasi e mbyllin në vendin e 4-të në kampionatin anglez.

REZULTATET E NDESHJEVE TË SOTME

RENDITJA PËRFUNDIMTARE E SEZONIT 2023/2024