“Boshti pro-perëndimor është gjeneza midis kombeve shqiptare”, Shkëlqim Hajdari në Galdinicast: Politikanët që s’janë me SHBA nuk do shpëtojnë

Konstitucionalisti Shkëlqim Hajdari ishte i ftuar në podkastin e kryetarit të Lëvizjes së Re, Arian Galdini, ku dhe diskutuan së bashku se si kombi shqiptar është më i rëndësishëm se ai serb.









Hajdari u shpreh se boshti pro-perëndimor dhe euroatlantizmi janë pikat kyçe të mbështetjes së kombeve shqiptare.

Sipas tij, 90% e kombit shqiptar është pro amerikane, ndaj dhe nuk ka mundësi dezikuilibrimi, pavarësisht bëmave të politikanëve, si në Shqipëri, si në Kosovë, e në Maqedoninë e Veriut.

“Unë jam i bindur i dashur Arian, me gjithë respektin absolut për Kryeministrin e Kosovës, z.Kurti, boshti pro-perëndimor, euroatlantizmi, është gjeneza, është tehra midis kombeve shqiptare. Pikë.

Ne mund të trillojmë njëri tjetrin, kush është kush më nacionalist, kurse për fatin tonë të madh jemi një vend me informacion të pafundëm, me resurse pafund për të parë Qazim Mulletin e vërtetë nga Qazim Mulleti jo i vërtetë.

Dihet shumë mirë se kush janë ata aktorë politikë të cilët duan të marrin një këmbë në perendim, e një këmbë në lindje, biles edhe një këmbë tjetër në Azi. Kështu qe, nuk shpëton asnjë. As në Shqipëri, as në Kosovë, as Maqedoni.

E ta dish ti, pse është i garantuar në sukses? Sepse testimet që bëhen në territoret tona, pavarësisht gjërave të pista që bëjnë politikanë të caktuar për të shpëtuar veten, dikush për t’u rikthyer në pushtet, dikush për të kërcënuar…se ja ti e merrke vizën.

Por kombi shqiptar është 90% pro Amerika.

Kështu qe këta nuk kanë lënë vend, që me politikanë të shitur, me politikanë të blerë hapur, me politikanë të fshehur, këto kombin shqiptar nuk e dezikuilibrojnë.”, tha Shkëlqim Hajdari