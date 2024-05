FOTO/ Gola dhe asiste tek ekipet e tyre, ja kush janë pesë legjionarët më të vlerësuar të fundjavës

Një tjetër fundjavë pozitive ishte ajo që lamë pas për legjionarët shqiptarë që luajnë jashtë kufijve.









Portali i njohur i statistikave, “Sofascore” sjell për lexuesit e “Panorama Sport” pesë legjionarët me vlerësimet më të larta.

Në vendin e parë renditet Albion Ademi pasi shënoi golin që vulosi fitoren e skuadrës së tij në Superligën e Kinës. https://www.sofascore.com/player/albion-ademi/793826

Rei Manaj pozicionohet në vendin e dytë pasi dha asist në golin e tretë. Ai gjithashtu shënoi një tjetër gol me Sivasporin por iu anulua për pozicion jashtë loje.

Treshja plotësohet me Amir Abrashin i cili bëri një performancë të mirë me skuadrën e tij Grasshoper. Enis Çokaj renditet në vendin e 4-të me notën 7.3. Ndërsa në fund renditet Ernest Muçi me notën 7.2.

