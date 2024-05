Integrimi i Shqipërisë në BE, Meta nga Ljubljana: Politikat aktuale të vendit nuk na udhëheqin në drejtimin e duhur, PL e ka të qartë çfarë duhet të bëjë

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ishte i ftuar në Institutin Ndërkombëtar për Studime të Lindjës së Mesme dhe Ballkanit (IFIMES), në Ljubljanë. Ai foli mbi integrimin e Shqipërisë në BE duke u shprehur politikat aktuale të vendit tonë nuk na udhëheqin në drejtimin e duhur, ndërsa PL e ka të qartë se çfarë duhet të bëjë.









Fjala e Presidentit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta në Institutin Ndërkombëtar për Studime të Lindjes së Mesme dhe Ballkanit (IFIMES)

Tema e sotme mund të duket shumë përgjithësuese: “Shqipëria, Rajoni, Europa, Bota”, por secila dhe çdo vend, posaçërisht në pjesën tonë të botës, Ballkan, është në një mënyrë, një pjesë e tablosë së madhe, pavarësisht se sa e vogël është kjo “pjesë”.

Dhe efektet shkojnë dhe vijnë në të dy anët: Bota na prek, dhe shpesh ne ndjejmë botën. Shumë sfida botërore dhe evropiane si: natyra ndryshe e globalizmit, klima, demokracia dhe autokracia, migrimi, linjat ndërkombëtare të trafikut, pastrimi i parave, luftërat, çështjet gjinore, dhe shumë të tjera, na prekin me intensitet të ndryshëm, por, megjithatë, ato janë të pranishme në jetët e vendeve dhe shoqërive tona.

Në anën tjetër, gjithçka që ndodh në vendet tona dhe shoqëritë tona: tendencat në disa vende për autokraci, manipulimi i zgjedhjeve, migrimi masiv, modelet ekonomike jo të qëndrueshme të bazuar në pastrimin e parave dhe trafikun, krijimi i një kasti oligarkësh që kontrollojnë shtetin, dështimi për të respektuar minoritetet dhe respektuar të drejtat e tyre, kampionët për zgjidhje të shkurtra etnike (si shkëmbimi i tokave), në vend të zgjidhjes së tyre në bazë të vlerave evropiane që krijuan BE-në; dështimi për të mbajtur konsistencën me integrimin euro-atlantik, pra standartet dyfishe flirtojnë me Rusinë dhe BE-në në të njëjtën kohë; shkatërrimi i vlerave familjare, janë disa prej çështjeve që, për fat të keq, nxisin jo vetëm vendet por dhe marrëdhëniet e tyre, dhe organizatat multilaterale që i përkasin.

Mund të ndiej një zgjatje të konsiderueshme të procesit të integrimit të BE-së në rajon. Një proces që ka vazhduar për rreth 20 vjet në mesataren e vendeve të rajonit. Unë kuptoj që BE-ja ka shumë punë për të rregulluar shtëpinë. Por shpesh është “shumë e butë” me pranimin e “lojërave” nga faktorët lokalë.

Shpesh shtetet anëtare të BE-së kanë qenë më kritike sesa institucionet e BE-së (Gjermania, Francia, Hollanda). Por miqtë tanë në zyrat e Brukselit, shpesh janë magjepsur nga këto makinata propagandistike.

Për Shqipërinë, janë vënë shumë kushte për të përmirësuar cilësinë e demokracisë, ndarjen e pushtetit, të drejtat e prones, etc.. Por mungesa e reformave domethënëse vetëm ka përkeqësuar dhe zgjatur zgjidhjen e këtyre problemeve.

Në vend, është krijuar një qeverisje autokrate e kleptokrate që jo vetëm ka detyruar më shumë se 1/3 e shqiptarëve të ikin nga vendi, por gjithashtu ka dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme marrëdhëniet në rajon.

Autokratët, siç e dimë mirë, janë lloj i veçantë njerëzish që, për hir të kapjes në pushtet, për hir të shërbesës së ambicieve personale të pakënaqura dhe delirante, janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe të bëjnë kompromise edhe me interesat kombëtare. Dhe shpesh bëjnë aleancë me autokratët e tyre të ngjashëm.

Dhe kjo mbështetje e pandashme për autokratët ka dobësuar forcat e opozitës, në dëm të demokracisë. Kjo mund të thuhet për Serbinë, kjo sigurisht mund të thuhet për Shqipërinë.

Dyshja autokrate e Shqipërisë dhe Serbisë, Rama dhe Vuçiç, të cilët duken se kanë magjepur shumë në Perëndim, shpesh kanalizojnë energjitë e bashkëpunimit rajonal në drejtim të gabuar: planet e tmerrshme për shkëmbimin e territorit, modelet e bashkëpunimit, si “Ballkani i Hapur”, që sfidojnë proceset e drejtuar nga BE-ja si “Procesi i Berlinit”, kanë shpërdoruar këto energji dhe kanë zgjatur procesin e integrimit në BE.

Si përfundim, cilësia e bashkëpunimit rajonal mes vendeve, si dhe siguria e tyre dhe integrimi i vazhdueshëm në BE, do të varet shumë nga cilësia e demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm në çdo vend.

Politikat aktuale në Shqipëri nuk na udhëheqin në drejtimin e duhur. Prandaj, Partia e Lirisë e Shqipërisë është shumë e qartë dhe e përkushtuar për ato që duhet të bëhet.

Në planin vendas, kemi 5 prioritetet kryesore, bashkë me objektivat politike për të shëruar sistemimin demokratik, rimarrjen e ekonomisë së tregut të lirë, dhe garantimin e të drejtave dhe sigurisë gjyqësore të qytetarëve tanë, që kanë si qëllim arritjen e objektivit të përshpejtuars të rritjes së popullsisë së Shqipërisë në më shumë se 4 milion shqiptarë.

Specifikisht, 5 prioritetet janë: Ndalimi i shpopullimit, Rritja e pensioneve dhe pagave, Investimet në arsim dhe kapitalin njerëzor, Zhvillimi i bujqësisë dhe Ushqimit me qëllim uljen e kostove të jetesës, dhe, përfundimisht, Transformimi i modelit ekonomik të vendit për të kthyer Shqipërinë në një vend eksportues.

Prioriteti 1, Ndalimi i shpopullimit, ka në qendër një paketë të plotë për të ndihmuar familjet e reja të kenë një punë dhe një shtëpi, kujdesje për nënat e reja, etj. Një drejtim shumë i rëndësishëm është mbrojtja dhe forcimi i familjes dhe vlerave familjare, që është themel i shoqërisë dhe baza e vazhdimit dhe trashëgimisë së saj.

Prioriteti 2, Rritja e pensioneve dhe pagave, merret me nevojën urgjente të niveleve shumë të ulëta të pensioneve dhe pagave krahasuar me rajonin, në një kohë që kostoja e jetesës është më e lartë, që është një prej arsyet se pse njerëzit largohen nga vendi. Ne duam të kemi fuqi punëtore produktive, por mbi të gjitha duam të kemi njerëz të motivuar që mund të jetojnë me lumturi në vendin e tyre.

Prioriteti 3, Investimi në kapitalin njerëzor, sistemin e arsimit dhe inovacionin synon të bëjë një ndryshim cilësor në sistemimin tonë arsimor dhe kualifikimin e fuqisë punëtore. Investimet në arsim dhe inovacion janë synimet tona: 5 për qind e PBB-së dhe 2,2 për inovacionin.

Prioriteti 4, Bujqësia dhe ushqimi. Ulja e kushteve të jetesës. Ky prioritet synon të ulë koston e ushqimit dhe të krijojë një kontribut të më shumë për PPB nga bujqësia dhe industria e përpunimit të ushqimit si dhe mbështetjen e familjeve bujqësore që përbëjnë rreth gjysmë të popullsisë së vendit. Është e mundur që të bëjmë Shqipërinë një vend eksportues të bagëtive, dhe të kemi një balancë pozitive në tregtinë e ushqimit.

Prioriteti 5 Shqipëria, fuqia e eksportimit. Synimi është për garantuar burimet e qëndrueshme të rritjes, përveçse industrisë së ndërtimit dhe konsumit që janë drejtuesit aktualë me rrezik të lartë ndaj qëndrueshmërisë. Prandaj, me këto politika ne synojmë të transformojmë modelin ekonomik të vendit. Masat kryesore janë: mbështetja e aktiviteteve të prodhimit dhe eksportit për të arritur mbi nivelin e eksporteve të 50% të GDP-së, me mbështetje në infrastrukturë (tokë, rrjete inxhinierike, rrugë), çlirimi i administratës nga korrupsioni dhe vendosja e saj në sherbim të investimeve dhe biznesit, kualifikimi i fortestive punëtore, përjashtimi i mjeteve të prodhimit nga detyrimet fiskale, ulja e kushteve të energjisë, dhe shumë masa të tjera.

Plani im është realist dhe i kryesueshëm. Ne duhet të sjellim të ardhurat në nivelet mesatare të rajonit (rreth 40%), duhet të luftojmë korrupsionin dhe evazionin fiskal. Qytetari do të jetë fituesi i planit tonë.