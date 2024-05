Ndarja nga jeta e Tanush Mulletit, reagon Besim Ndregjoni: U shua një ikonë e Tiranës, do t’i mungojë historisë së të vërtetës së krimeve të komunizmit

Për ndarjen nga jeta të Tanush Mulltetit ka reaguar President i Unionit Mbarëkombëtar Integrimit të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë, Besim Ndergjoni.









Ai shkruan se është tronditur nga lajmi i vdekjes së Mulltetit, ndërsa thekson se sot u shua një ikonë e Tiranës, një intelektual e antikomunist.

Ndregjoni shprehet se “do t’i mungoi historisë së të vërtetës së krimeve të komunizmit”.

Reagimi:

Me tronditje te thelle dhe te jashtezakonshme Ju njoftojme se sot u nda nga jeta intelektuali antikomuniste, fisniku tiranas, pinjolli i familjes se madhe te Mulleteve i biri i Haki Mulletit, nipi i Qazim Mulletit i internuri politike Tanush Mulleti ! Na la një intelektual, antikomunist, nje pinjoll i nje familje fisnike Tiranase, nje atdhetar qe do te i mungoi shume Tiranes, ne antikomunisteve, do ti mungoi historise se te vertetes te krimeve te komunizmit! U shua nje ikone e Tiranes! Zoti e pranofte ne xhenet, qofte i lehte dheu i Tiranes per Tanushin tone te dashur, e trashigofshin djali, vajza, niperit e mbesat virtutet e larta ketij tiranasi te lavdishem.

Me perunjesi

Besim Ndregjoni

President i Unionit Mbarkombetar Integrimit te Burgosurve dhe te Perndjekurve Politike te Shqiperise!