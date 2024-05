“Si shkoi Heidi në finale”? Ish-konkurrenti i BBV “thumbon” hapur produksionin dhe banoren e reality show

Ish-banori i “BBV”, Jetmir Salaj së fundmi ka “thumbuar” Heidi Baçin duke i hedhur kunja produksionit të reality show-t për arritjen e konkurrentes në finale.









E teksa ndryshe nga vitet e tjera këtë sezon në finale e “BBV” janë 5 konkurrentë, Jetmiri me anë të një postimi në InstaStory mesa duket ka treguar se banorja nuk e ka merituar të mbërrijë deri në këtë pikë të lojës.

“Si shkoi Heidi në finale?”– ka shkruar Jetmir krahas fotos së Heidit.

Kujtojmë që Salaj u largua me dëshirë nga shtëpia e “BBV”, pas disa përplasjeve me produksionin, i cili nuk miratoi kërkesën e ish-banorit për të vazhduar lojën duke mos komunikuar me konkurrentët e tjerë.

Pas daljes nga ky reality show, Jetmiri ka “thumbuar” produksionin me anë të disa deklaratave.