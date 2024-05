“Do ulim automatin në Dhërmi them unë” – Nga publiciteti për jugun e Shqipërisë në marrëdhënien me Borën, Romeo Veshaj: E kam motër

Çifti Romeo-Heidi me afrimin e finales së madhe të BBV 3 po planifikojnë pushimet e tyre verore.









Aktori i humorit i propozon Heidit që t’i kalojnë pushimet në jugun e Shqipërisë. Nuk munguan ‘reklamat’ për bregdetin jugor, pasi Romeo shprehej se është aq bukur sa nuk mund t’a ndërrosh me asnjë vend tjetër të botës.

Heidi nuk la mundësinë për të ngacmuar partnerin e saj, duke e pyetur nëse njihte një vend të fshehtë, të izoluar, në mënyrë që çifti të shpenzojë pak kohë vetëm.

Romeo iu përgjigj se njihte një vend ‘pa fasada’, duke nënkuptuar një hapësirë familjare e që i rikthen atij kujtime të bukura.

Por nuk mund të linte mënjanë Donaldin dhe Borën, pasi dëshiron t’i ketë me vete për të kaluar një kohë sa më të bukur të gjithë së bashku.

“Mendoj se do shkosh mirë me Borën”, i tha aktori Heidit.

Gjithashtu aktori foli për raportin që ka me moderatoren, duke e cilësuar atë motër.

“E kam motër. Më shumë i hapem Borës sesa Donaldit”, përmbylli Romeo.

Pjesë nga biseda

Romeo: Kur të dalim, do s’takohemi në Dhërmi shpirti im.

Heidi: Do s’takohemi në Dhërmi?

Romeo: Do s’takohemi, do ulim automatin në Dhërmi them.

Heidi: Më ke thënë 7 vende të ndryshme deri tani

Romeo: Në Dhërmi, në Dhërmi…

Heidi: Di ndonjë vend të fshehtë? Të izoluar… vetëm për një ditë

Romeo: Për një ditë? Jo shpirt se ke gjëra rreth e rrotull, po deshe zhurmë ke rreth e rrotull. Është një vend shumë i mirë, që nuk ja them dot emrin, që unë shkoj me familjen time. Është vend familjar, nuk besoj se ka hapje, fasada … vend shumë i mirë por pa fasada, e kupton? Ne për shembull marrim gjithmonë gomonen e lëvizim. Të të tregoj jugun zemra sa i bukur që është! S’e ke idenë shpirti. Nuk do e ndërroje me asnjë vend në botë po ta shikoje. Sa e sheh nga Llogaria thua ‘Uaa’, kjo është gjëja? Të betohem o shpirt…

Heidi: Jo, ta besoj.

Romeo: Ta siguroj atë gjë.

Heidi: Mezi po pres.

Romeo: Do kënaqemi. Ikim 3 ditë, mos të trashemi. Bëjmë ndonjë pisllëk këtej, e ikim andej.

Qesh Heidi

Heidi: Unë jam si të duash ti. Jam super rehat, çfarë të duash.

Romeo: Ti zemra je në vend të pare…Ne të dy (kërcet gishtat), jepi gaz… Shpresoj ta ketë mbaruar dhe Bora emisionin, marrim dhe Donin me Borën (kërcet gishtat), edhe ikim. Bëhemi një grup i lezetshëm. Kam përshtypjen që do shkoje shumë mirë me Borën. Se është shumë funny, super gocë. Unë e kam motër. Gjithë kohës i jam lutur mamit e babit për një motër, më solli Borën Doni në shtëpi pastaj. Domëthënë unë më shumë hapem me Borën sesa me Donaldin (qeshin).