FOTOLAJM/ “Welcome Lord Cameron”, Sekretari i Jashtëm Britanik të nesermen në Tiranë, vendoset portreti i tij në Sheshin ‘Nënë Tereza’

Në sheshin ‘Nënë Tereza” është vënë posteri i mirëseardhjes për Sekretarin e Jashtëm Britanik, David Cameron, i cili pritet të vizitojë kryeqytetin ditën e neserme.









Portreti i Lord Cameron është vendosur në Universitetin Politeknik të Tiranës, rrethuar me ngjyrat e flamur.

Mbi të shkruhet “Welcome Lord Cameron”.

Fillimisht ai do të takohet me Presidentin Bajram Begaj, Kryeministrin Edi Rama dhe Ministrin e Jashtëm Igli Hasani, për të diskutuar mbi bashkëpunimin e dy vendeve përsa i përket kontrollit të emigracionit të paligjshëm në vijën e parë të fronit.

Më pas Cameron do njoftojë një program të ri që lidhet me gjyqësorin për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri.

Gjithashtu ministri do ofrojë ekspertizën e Mbretërisë së Bashkuar për Policinë Shqiptare, përsa i përket axhendës së reformës së tyre.

Njoftimi i Ambasadës Britanike në Tiranë

Si pjesë e lidershipit në rritje të Mbretërisë së Bashkuar për të gjetur zgjidhje për sfidën pan-evropiane, Sekretari i Jashtëm britanik do të udhëtojë në Shqipëri këtë javë për t’u takuar me Presidentin, Kryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm shqiptar për të diskutuar mbi bashkëpunimin Shqipëri-Britani e Madhe, për kontrollin e emigracionit të paligjshëm në vijën e parë të frontit.

Sekretari i Jashtëm britanik do të nënvizojë suksesin e partneritetit tonë inovativ për t’i bërë ballë trafikantëve të qenieve njerëzore dhe emigracionit të paligjshëm si dhe ndikimin e investimeve britanike në parandalimin e emigracionit.

Sekretari i Jashtëm do të mbështetet në lidershipin e Mbretërisë së Bashkuar në trajtimin e krimit të organizuar duke njoftuar një program të ri që lidhet me gjyqësorin, për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri, si dhe ofrimin e ekspertizës së Mbretërisë së Bashkuar për Policinë Shqiptare, për axhendën e tyre të reformës