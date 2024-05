Nesër Lord Cameron në Tiranë, zbardhet axhenda e takimeve të vizitës së tij në kryeqytet

Sekretari i Jashtëm i Britanisë, David Cameron do të mbërrijë ditën e nesërme në Tiranë, për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri.









Fillimisht Lord Cameron do të takohet me Kryeministrin Edi Rama, ndërsa në orën 12:50, të dy zyrtarët do të zhvillojnë një konferencë për mediat te biblioteka Cod.

Ndërkohë më pas, Sekretari do të takohet me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj në ambientet e Presidencës, në orën 14:30.

Ditën e sotme sheshi ‘Nënë Tereza’ ka vendosur posterin me portretin e sekretarit, e cila mban mbishkrimin ‘Welcome Lord Cameron’.

“Përshëndetje,

Ditën e nesërme, Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me sekretarin e Jashtëm britanik, David Cameron.

Pas takimit, Kryeministri Rama – Sekretari Cameron do të zhvillojnë konferencë për shtyp në orën 12:50 te biblioteka, Cod.

Ju lutemi, nisni emrat e gazetarëve që do të jenë të pranishëm”, njofton Kryeministria.

“Pershendetje te gjitheve,

Presidenti Begaj do te prese neser, diten e merkura, date 22 maj, ora 14.30 Sekretarin Britanik te shtetit per ceshtjet e jashtme, lordin David Cameron”, njofton Presidenca.

Njoftimi i Ambasadës Britanike në Tiranë

Si pjesë e lidershipit në rritje të Mbretërisë së Bashkuar për të gjetur zgjidhje për sfidën pan-evropiane, Sekretari i Jashtëm britanik do të udhëtojë në Shqipëri këtë javë për t’u takuar me Presidentin, Kryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm shqiptar për të diskutuar mbi bashkëpunimin Shqipëri-Britani e Madhe, për kontrollin e emigracionit të paligjshëm në vijën e parë të frontit.

Sekretari i Jashtëm britanik do të nënvizojë suksesin e partneritetit tonë inovativ për t’i bërë ballë trafikantëve të qenieve njerëzore dhe emigracionit të paligjshëm si dhe ndikimin e investimeve britanike në parandalimin e emigracionit.

Sekretari i Jashtëm do të mbështetet në lidershipin e Mbretërisë së Bashkuar në trajtimin e krimit të organizuar duke njoftuar një program të ri që lidhet me gjyqësorin, për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri, si dhe ofrimin e ekspertizës së Mbretërisë së Bashkuar për Policinë Shqiptare, për axhendën e tyre të reformës