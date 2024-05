U përjashtua me 15 vite nga sistemi i drejtësisë, Alfred Balla: Do i drejtohem Gjykatës së Strasburgut

Gjyqtarja Ina Rama lexoi sot vendimin teksa tha se me vote unanime u vendos qe Alfred Balles do i hiqet e drejta per 15 vite per te qene pjese e institucioneve te drejtesise.

“Trup gjykues e quan të drejtë ankimin e Komisionrit Publik. Trupi Gjykues me shumicë votash vendosi ndryshimin e vendimit numër, 675, “ndërprerje të procesit të rivlerësimit për Alfred Ballën’.