Nga ata autoritar te gënjeshtarët, ja disa lloje meshkujsh që nuk duhet të jenë kurrë partneri juaj

As meshkujt dhe as femrat nuk janë perfekt. Jemi larg kësaj. Të gjithë jemi plot me të meta dhe kalojmë periudha kur jemi vërtet të vështirë për t’u duruar, edhe për njerëzit që na duan më shumë. Megjithatë, ka tipare të personalitetit që mund të jenë shumë kundërproduktive për marrëdhëniet emocionale që shkojnë përtej një sërë momentesh specifike.









Problemi vjen nga dy realitete: ne kurrë nuk e njohim plotësisht një person dhe njerëzit ndryshojnë. Një burrë mund të duket absolutisht simpatik në fillim, por më pas mund t’ju duhet të pyesni veten se ku ka shkuar Princi Sharmant. Ose përkundrazi: dikush mund t’ju duket krejtësisht i mërzitshëm dhe, me kalimin e kohës, ju gjeni një bukuri të fshehur tek ai.

Ajo që është e vërtetë është se disa njerëz kanë një mënyrë shumë keqpërshtatëse për t’u lidhur me emocionet e tyre dhe të të tjerëve. Ndoshta ata nuk mund të duan, ose nuk mund të tolerojnë të dashurohen, ose janë bllokuar brenda ferrit të tyre të fajit , pakënaqësisë ose frikës. Në ato raste, nëse nuk bëni ndonjë mrekulli, marrëdhënia do të përfundojë në dështim. Pra, më poshtë po ju paraqesim tre lloje meshkujsh që më mirë t’i mbani larg jush.

1.Burrat që shkojnë nga një ekstrem në tjetrin

Janë ata tipa meshkujsh që kalojnë nga butësia më e madhe në agresivitetin maksimal, në shumë raste pa pasur fakte që e garantojnë këtë ndryshim. Nuk e shpjegoni kurrë atë që ndodhi. Thjesht, një ditë ai po vdes nga dashuria për ju dhe ju derdh me lëvdata dhe përkëdhelje, por të nesërmen ju refuzon në mënyrë acidike dhe ndonjëherë mizore. Ata priren të jenë impulsivë. Pa e kuptuar se si, filloni të përjetoni një paqartësi të thellë përpara tyre. Ju shkriheni kur ata janë në aspektin e tyre të dashurisë. Nuk mund të imagjinoni një burrë më të kujdesshëm dhe më të përkushtuar se ai. E ndjen se e adhuron dhe se është dashuria e madhe që ke ëndërruar. Më vonë, kur ai lloj përbindëshi brenda tij zgjohet, ju përjetoni të kundërtën: refuzim dhe madje urrejtje për paqëndrueshmërinë ose frikën e tij sepse ai është i paparashikueshëm për ju.

Këta lloj meshkujsh janë të lodhur emocionalisht. Ata kanë një konflikt të thellë me veten, të cilin nuk e kanë kapërcyer. Ata janë mjaft egocentrik dhe për këtë arsye nuk marrin parasysh efektet që kanë tek ju. E vërteta është se ata nuk janë gati të kenë një marrëdhënie emocionale me ju, apo me askënd.

2.Burrat që e kanë zakon të gënjejnë

Ka shumë mënyra për të gënjyer. Më e dukshme është të flasim për ngjarje ose situata që nuk kanë ndodhur kurrë. Por të jetuarit e bazuar në shtirjen, premtimin dhe mospërmbushjen, përshtatjen e rrethanave me të cilat nuk pajtohet, janë gjithashtu një mënyrë për t’u përfshirë në gënjeshtrën. Një gënjeshtar zakonisht dhurohet, jo nga mënyra se si ju gënjen, por nga mënyra se si ia bën të tjerëve. Nëse ai e bën atë me të tjerët, pse nuk do ta bënte atë me ju? Shumë herë këto gënjeshtra nuk janë të lehta për t’u zbuluar, sepse ka burra që janë profesionistë të vërtetë simulimi. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme që t’i kushtojmë vëmendje se si sillet ai me të tjerët.

Dikush që gënjen vazhdimisht do ta bëjë të pamundur rritjen e besimit në marrëdhënie. Së shpejti do ta gjeni veten duke bërë kërkime shteruese për ta kapur atë. Ose përgjoni gjërat e tij për të parë nëse ai po ju tradhton. Me burrat që gënjejnë me detyrim është e pamundur të ndërtosh një marrëdhënie të vlefshme.

3.Burrat që ju bëjnë të ndiheni të frenuar

Janë ata lloj meshkujsh me të cilët ndiheni sikur po shkelni gjatë gjithë kohës mbi lëvozhgat e vezëve. Ata priren të jenë shumë kritikë ndaj asaj që bëni ose thoni, madje edhe mënyrës se si visheni. Kjo veçori është tipike për ata që kanë shumë sukses ose para dhe thjesht kërkojnë një kompani që sillet si të duan. E vërteta është se ndihesh gjithmonë i vlerësuar dhe përgjithësisht i skualifikuar. Ju mendoni për çdo gjë njëzet herë përpara se t’i tregoni. Ju e matni shumë mirë mënyrën se si silleni kur ai është me ju dhe qëndroni në një qëndrim të tensionuar, i cili nuk ju lejon të jeni spontan. Papritur, ju bëheni një person shumë i heshtur kur jeni në praninë e tij; ose flisni, por jeni gjithmonë të vëmendshëm ndaj shprehjes që ai ka para fjalëve tuaja.

Në rastet më ekstreme, këta burra kontrollues dhe narcisist përfundojnë gjithashtu të dhunshëm. Ata besojnë se bota dhe të gjithë njerëzit, veçanërisht partneri i tyre, duhet të sillen ashtu siç mendojnë se duhet. E tyre është frikësimi, qoftë me lojëra delikate psikologjike apo me shtrëngim të drejtpërdrejtë fizik. Me burra të tillë nuk mund të jesh kurrë i lumtur.

4.Burra të përkëdhelur

Këta janë burra që ende nuk e kanë prerë kordonin e kërthizës dhe janë emocionalisht të varur nga nëna e tyre . Ata mund të jenë shumë tërheqës, me karriera të respektuara profesionale, e megjithatë nuk mund të bëjnë asgjë pa miratimin e mamasë. Ata zakonisht njihen lehtësisht kur jetojnë me, pranë ose vizitojnë shpesh nënat e tyre . Ata shpesh shprehin gjithashtu fraza si “Nëna ime bën më mirë”, “Nëna ime më tha se duhet …”, “Unë do të telefonoj nënën time për të parë se çfarë mendon ajo”.

Kini kujdes me këta burra, sepse kur më në fund hapni sytë, kupton se vendimet në çift nuk janë çështje e dyve, por se gjithmonë do të ketë një juri të gatshme të marrë pjesë në çdo mosmarrëveshje apo bisedë të rëndësishme.

5.Ata që zhduken

Ata janë meshkujt tipikë që shfaqen vetëm për disa ditë për t’ju ofruar disa pije dhe një natë pasion. Pastaj, nuk dëgjon prej tyre për ditë të tëra . Derisa të vijnë të të kërkojnë sërish me të njëjtin plan. Nëse thjesht dëshironi të argëtoheni dhe nuk po kërkoni diçka serioze, kjo lloj sjelljeje nuk duhet të jetë problem. Por, nëse ajo që kërkoni është një partner i qëndrueshëm dhe serioz, ky definitivisht nuk është lloji juaj. Në këtë rast dy gjëra mund të ndodhin: ose do të mërziteni dhe do të përfundoni duke e larguar; ose do të tërhiqeni shumë dhe do t’ju duhet të largoheni për të shmangur më shumë zhgënjime.

6.Meshkujt që nuk janë mbi ish-in e tyre

Shumë njerëz, pavarësisht nga gjinia, përpiqen të kapërcejnë ish-partnerët e tyre përmes një lidhjeje të re romantike. Megjithatë, kjo zakonisht është kundërproduktive sepse, nga njëra anë, parandalon procesin e zisë për marrëdhënien e humbur dhe, nga ana tjetër, dënon marrëdhënien e re me dështim. Prandaj, shmangni takimet me burra që qartësisht kanë ende ndjenja për ish-in e tyre, pasi ka të ngjarë të jenë të varur emocionalisht të cilët kanë nevojë për një marrëdhënie romantike për t’u ndjerë të sigurt. Në këto raste, disa flamuj të kuq janë: të flasësh shumë për ish-in ose të mos flasësh fare për të; mbani vazhdimisht kontakte me ish-partnerin; ose kontrolloni shpesh rrjetet tuaja dhe reagoni ndaj postimeve tuaja.

7.Burrat e mbajtur

Janë ata që kanë gjithmonë një justifikim për të mos kontribuar financiarisht në asnjë rrethanë. Të gjitha bisedat e tyre bazohen në plane të mëdha për të ardhmen, por asnjëherë nuk konkretizojnë asnjërën prej tyre. Justifikimet janë rutina e tyre dhe gjatë gjithë kohës ndihen viktima të atyre që nuk dinin t’i vlerësonin. E vetmja gjë që ata bëjnë është të jetojnë rehat nga partnerët e tyre.

8.Autoritarë

Ata shprehen dhe ecin nëpër jetë të bindur se kanë të gjithë autoritetin. Partnerët e tyre janë pjesë e arritjeve të tyre dhe duhet të respektojnë vendimet dhe dëshirat e tyre. Bindjet e tij janë të palëvizshme dhe ai nuk toleron që dikush të mendojë ndryshe nga ai.

9.Egocentrikët

Nëse jeni me dikë që priret të vendosë nevojat e tij në radhë të parë, tregon pak interes për ju dhe pasionet tuaja dhe e konsideron veten djalin më të mirë në planet, është koha të mbani parasysh se po dilni me dikë egoist dhe arrogant. Kur një djalë ka një ego tepër të fryrë dhe përpiqet t’ju tregojë se është ekspert në gjithçka, këshilla që duhet të ndiqni është të mos dilni më me të.

10.Ai që nuk bën përpjekje

Nëse ju duhet të kontaktoni gjithmonë me të, të bëni plane dhe të bëni gjithçka që mundeni për të mbajtur lidhjen në këmbë, ky është një djalë që duhet të shmangni. Si ju ashtu edhe mashkulli me të cilin po dilni duhet të bëni përpjekje për të kaluar kohë së bashku dhe për të njohur njëri-tjetrin./Psikologjia