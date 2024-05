“Më futi në furgon dhe hoqi b*ekët!”- 63-vjeçari në lë shtatzënë vajzën me probleme të shëndetit mendor, 24-vjeçarja: Më dha molto pesëqindëshe! Nuk i tregova nënës sepse…

Një ngjarje e rëndë është shënuar rreth dy muaj më parë në fshatin Barbullinjë të Lushnjës, ku një 63-vjeçar dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale më një vajzë me aftësi ndryshe dhe ajo ka mbetur shtatzënë.









Mësohet se 24-vjeçarja është sot 2 muajshe shtatzënë si pasojë e këtij raporti. Mamaja e vajzës tregon se ajo e mori vesh dy javë më parë shtatzëninë e së bijës, pasi vajzës nuk po i vinte cikli.

Sipas rrëfimit të saj për Tvklan, e reja ka treguar se 63-vjeçarie ka marrë dhe e ka futur në furgonin e tij, ku sipas saj i ka dhënë molto dhe më pas ka abuzuar me të dy herë në ditë të ndryshme.

E pyetur se pse nuk i ka treguar të ëmës lidhur më ngjarjen e rënë, 24-vjeçarja është shprehur ‘kisha turp’.

Nëna e vajzës: Ky rri në lagje tjetër.

Gazetari: Këtu afër…? Si e ka emrin, mbiemër?

Nëna e vajzës: Luan Topi.

Gazetari: Po vajza si është ? Është 2 muaj shtatzënë? Po kur e morët vesh ju?

Nëna e vajzës: E morëm vesh, kur nuk i erdhën periodat.

Pasi foli me vajzën, e ëma thotë se komshiu i tyre, Luan Topi, e ka gënjyer atë duke e futur në furgonin e tij të bardhë, me të cilin transportonte pjeshkë, ditën e pazarit.

Gazetari: Do na tregosh pak për këtë Luanin ti?

Vajza: Po iknim për në pazar. Ai më kapi.

Gazetari: Të kapi me dorë ë?

Vajza: Po!

Gazetari: Pastaj ku të çoi?

Vajza: Te furgoni i vet.

Gazetari: Po furgonin e ndezi, iku diku tjetër?

Vajza: Jo, aty.

Gazetari: E çfarë bënte?

Vajza: Hoqi br*kët.

Gazetari: Hoqi mbathjet ë?

Vajza: Po.

Gazetari: Sa herë e përsëriti këtë gjë?

Vajza: Dy herë.

Gazetari: Atë ditë apo ditën tjetër?

Vajza: Jo ditën e dytë.

Gazetari: Si i the mamit ti? Direkt apo më vonë?

Vajza: Më vonë.

Gazetari: Po përse nuk i the direkt? Kishe turp?

Vajza: Kisha turp.

Gazetari: Çfarë gjëje të dha që ti shkove me të?

Vajza: Molto, pesëqindëshe.

Sakaq, mësohet se biri i Luanit i ofroi mamasë së vajzës 1 milionë Lekë për të mbyllur gojën, por ajo nuk pranoi dhe e denoncoi në polici.

“Më dha në fund 1 milion Lekë, unë nuk pranova. Çuni i Luanit. Po të jap 1 milion që të mbyllim çështjen. Unë nuk e mbylla çështjen fare, unë nuk pranova dhe vajta direkt në polici. Mora një 5 mijë lekëshe borxh tek kjo komshija dhe ika. Nuk kishim lekë fare”, tha ajo

Sipas informacioneve për Stop, policia e Lushnjës ka bërë procedurat paraprake ku ka marrë denoncime dhe deklarimet e personave që kanë dijeni për këtë ngjarje. Vajzës i është bërë edhe një kontroll në maternitet.

Ajo që nuk kemi informacion nga policia e Lushnjes është marrja e mostrës së ADN-së për të parë nëse embrioni që mban në bark 24-vjeçarja ka si atësi Luan Topin apo dikë tjetër.

Shërbimi Social në Bashkinë e Lushnjës ka qenë inekzistent dhe nuk e ka trajtuar këtë rast, por është mjaftuar me dhënien e disa pakove ushqimore për familjen e vajzës.

Shërbimi Social Fier-Shegan: Ne e kemi ndihmuar me pako ushqimore. Vazhdon të marrë përsëri ndihmën ekonomike, siç është trajtuar.

Gazetari: Po në lidhje me abuzimin që është shtatzënë.

Shërbimi Social Fier-Shegan: Sot më ka ardhur nëna, më ka kërkuar, që vajza nuk vjen dot të firmosë, për ndihmën ekonomike…patjetër i thashë,- do të sjell unë dikë në familje dhe do firmosi atje.

Gazetari: Është abuzuar seksualisht nga një 63-vjeçar dhe ajo është me aftësi ndryshe. Çfarë ndodh me këto raste?

Shërbimi Social Fier-Shegan: Zotëri! Me këto merret policia. Vajza nuk është me kartelë, me dosje, si i sëmurë mendor pranë Zyrës Ekonomikë në Fier-Shegan. Nuk trajtohet si e tillë.

Sipas Shërbimit Social dhe Psikologes së Bashkisë, vajza 24 vjeçe nga Barbullinja, nuk figuron me dokumente si me probleme mendore. Kjo kleçkë është përdorur që çështja të hetohet si një rast normal i një raporti seksual.

Psikologia e Bashkisë Lushnjë: Jam Elisabeta, psikologia e Bashkisë Lushnjë. Gjatë përgjigjeve, që vajza kthente, ishte e vonuar në përgjigje dhe përsëriste gjatë gjithë kohës, prandaj nuk mund të jap një deklaratë të tillë.