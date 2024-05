LISTA E KOMBËTARES/ Shqipëria shkon me 35 gola në Europian, Manaj është golashënuesi më i mirë kuqezi

Kombëtarja shqiptare e futbollit do të marrë pjesë në Euro 2024 me një listë ku nuk kanë munguar surprizat, e sidomos ka rënë në sy mungesa e emrave të zakonshëm në sulmin kuqezi në vitet e fundit si Cikalleshi e Uzuni.









Në total, nga 27 futbollistët e grumbulluar nga Silvinjo, janë shënuar 35 gola në të gjithë karrierën e tyre me ekipin kombëtar. Një shifër jo edhe aq e lartë po të marrësh në konsideratë faktin se asnjë nga emrat në listë nuk e kanë arritur as numrin 10 të golave më kombëtaren.

Golashënuesi më i mirë i kësaj liste është Rei Manaj me 7 të tillë, i ndjekur nga Broja me vetëm 4 gola të shënuar. Bajrami, Asani dhe Seferi me nga 3 gola ndjekin në këtë listë.

Hysaj, Laçi, Asllani, Muçi dhe Ismajli kanë shënuar secili nga 2 gola me fanellën kuqezi. Në kuotën e 1 goli me Kombëtaren janë Daku, Abrashi, Ajeti, Ramadani dhe Gjimshiti.

