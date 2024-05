“Mund t’i konsiderojmë ture elektorale” – Takimet e Ramës me diasporën, analisti: E ka strategji vetiake më shumë sesa partiake, i shërben protagonizmit të tij

Analisti Aleksandër Çipa shprehet se takimet e Kryeministrit Rama me diasporën mund të cilësohen si ture elektorale.









I ftuar në emisionin Open në News 24, Çipa shprehet se Rama i përdor këto ture si një strategji vetiake më shumë sesa partiake, për shkak se sipas tij i shërben protagonizmit të kryeministrit.

Sipas analistit, Rama ka gjetur zgjidhjen, duke marrë në konsideratë historinë e Shqipërisë post komuniste, kur marrëdhëniet e shtetit me diasporën në ato kohë ishin defektoze.

Çipa: Unë mendoj që nuk janë ture paraelektorale, mund t’i konsiderojmë drejtpërdrejtë edhe ture elektorale. Unë i shikoj disa premisa të përshpejtimit të procesit zgjedhor në Shqipëri, është një lexim që e bëj drejtpërdrejt dhe zoti Rama këtë gjë mesa duket e ka strategji vetiake më shumë sesa partiake, sepse i shërben protagonizmit të tij.

Ka gjetur një zgjidhje, sepse në historinë e post komunizmit marrëdhënie e shtetit shqiptar me diasporën ka qenë difektoze, ka qenë një marrëdhënie me detyrime dhe borxhe të pashlyera të shtetit, sidomos politikanëve të lartë në marrëdhënie me diasporën shqiptarë.