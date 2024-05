Studimet universitare: ekziston një lidhje mes tatuazhit dhe kancerit limfatik. Cilat janë simptomat e limfomës?

Bërja e tatuazheve sipas studimeve mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të kancerit deri në 21%.









Studimi i universitet suedez “Lund University” zbuloi se ekziston një lidhje mes tatuazheve dhe kancerit të sistemit limfatik, ose i njohur ndryshe si limfoma.

Nuk mund të mohojmë se ngulitja në trup e një figure, imazhi, apo shkrimi, na bën të ndihemi mirë sipas kuptimit që ne i japim tatuazhit. Shpesh tatuazhet arrijnë të shprehin personalitetin tonë, apo identitetin tonë real, për të njohur veten më mirë.

Por duhet marrë parasysh rreziku që vjen me bojën e saj në trupin tonë, e cila mund të dëmtojë rëndë shëndetin tonë.

Studimi i Universitetit Lund

Studiuesit e këtij universiteti theksojnë se nuk kanë për qëllim që të ndalojnë njerëzit të bëjnë tatuazhe, por theksojnë se nevojiten kërkime të mëtejshme për sigurinë e tyre.

Ata shprehen se deri më tani informacioni mbi efektet afatgjata shëndetsore të tatuazheve janë të paditura.

Chriestel Nielsen, studiuese epidemiologjie në Universitetin e Lundit, tha: “Ne e dijmë tashmë se kur boja e tatuazhit injektohet në lëkurë, trupi e interpreton si diçka të huaj që nuk duhet të jetë aty dhe sistemi imunitar aktivizohet. Një pjesë e bojës transportohet larg nga lëkura, në nyjet limfatike ku depozitohet”

Studiuesit e universitetit u bazuan në regjistrat e Autoriteti Kombëtar Suedez, të cilët identifikojnë çdo individ që është diagnostifikuar me limfomë.

Nga 11905 personat e studiuar, 2938 prej tyre, të grupmopshës 20-60 vjeç, u diagnostifikuan me limfomë, midis viteve 2007-2011.

Gjysma e të diagnostifikuarve, iu përgjigjen një pyetësori në lidhje me tatuazhet. Nga ata, 21% e tyre kishin bërë tatuazhe.

“Pasi morëm parasysh faktorë të tjerë të rëndësishëm, si duhanpirja dhe mosha, ne zbuluam se rreziku i zhvillimit të limfomës ishte 21 për qind më i lartë tek ata që ishin bërë tatuazhe,” shpjegoi Dr Nielsen.

Ekipi i studimit fillimisht mendoi se madhësia e një tatuazhi do të ndikonte në gjasat e dikujt për të zhvilluar limfomë – për shembull, që një tatuazh i plotë i trupit mund të shoqërohet me një rrezik më të madh në krahasim me një flutur të vogël.

Për habinë e tyre, madhësia e tatuazhit doli të mos kishte rëndësi.

Ç’është limfoma?

Ajo është një lloj i kancerit të gjakut, e cila prek qelizat e bardha të quajtura limfocide.

Ekzistojnë dy lloje kryesore të kancerit limfatik: Hodgkin dhe jo-Hodgkin.

Simptomat më të zakonshme janë gungat e shkaktuara nga fryerja e nyjeve limfatike.

Gjithashtu mund të shoqërohet me ënjtje, skuqje në lëkurë, infeksione që janë të shpeshta apo që zgjasin shumë, lodhje ekstreme të pashpjegueshme e cila nuk largohet as pas pushimit, dhimbje gjoksi, kollë, kruarja, dhimbje kockore, apo dhe gjakderdhje ose mavijosje të pazakontë.

Është e rëndësishme të kryhen vizitat tek mjeku familjar dhe analizat sipas kërkesës së ekspertit mjekësor.