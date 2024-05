Votimi i rezolutës/ Bardhi-Ramës: Ti je mafioz, ti je pronari i Arben Ndokës dhe porositnit vrasje

Edi Rama ka vendosur të miratojë i vetëm rezolutën antikorrupsion, me të cilën vetë ai premton të luftojë krimin, edhe pse ka 11 vite në pushtet dhe qeverisja e tij është e krimbur nga korrupsioni.









Gjatë votimit të rezolutës, ka pasur dhe një debat të ashpër mes kreut të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi dhe Edi Ramës.

Bardhi i është drejtuar Ramës me fjalët: ‘Ti do të luftosh korrupsionin dhe krimin? Ti je mafioz. Je pronari o Arben Ndokës. Na e solle këtu dhe bashkë me të u shpallët si dashnorë të drejtësisë, ndërkohë që porosisnit vrasje’.