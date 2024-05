A është martuar me Bardhin? Sara Gjordeni flet për gjininë e bebit dhe planet me këngëtarin: Dasmën do e bëjmë…

Ish-banorja e “BBV”, Sara Gjordeni ka treguar detaje të reja nga jeta e saj personale gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi.









“Jeni martuar me letra me Bardhin?”, ishte një ndër pyetjet që iu drejtua modeles, e cila tregoi se çifti akoma nuk e kanë kurorëzuar në martesë dashurinë e tyre, por sipas saj një gjë e tillë do të ndodhë para lindjes së bebit.

Ish-missi tha se vitin tjetër do të bëjë një dasmë me Bardhin, pasi këtë vit vëmendjen ia kanë lënë motrës së këngëtarit, e cila martohet në gusht.

Sara e cila së shpejti do të bëhet nënë për herë të parë, u shpreh se do kishte shumë dëshirë që fëmija i saj të ishte një vajzë, ndërsa sipas ish-banores së “BBV” Bardhi dëshiron që foshnja të jetë djalë.

Ndërkohë ka treguar dhe ish-banoren e BBV me të cilën nuk ka komunikim dhe ajo është Françeska Murati. Sara theksoi se pavarësisht se Missi i ka kërkuar falje, fjalët që i ka thënë ishin shumë të rënda. Kujtojmë që Sara Gjordeni doli me zarf të zi pikërisht pas përplasjes fizike me Françeskën, pasi tentoi ta fuste me forcë në banjo.

Pjesë nga intervista:

Gazetarja: Jeni martuar me letra me Bardhin?

Sara: Jo ende. Është në planet e së ardhmes para lindjes së bebit

Gazetarja: Po një dasmë gjigande

Sara: Këtë vit ia kemi lënë vëmendjen motrës së Bardhit, besoj se vitin tjetër mund të kemi diçka

Gazetarja: Ku është Bardhi?

Sara: Bardhi është në një koncert në Vienë

Gazetarja: A ka ndonjë banorë që nuk i flet

Sara: Po kam. Me Françeskën nuk kam fare kontakt. Nuk e di a do kem më

Gazetarja: E ke dëgjuar te Elona Duro që disa ditë më parë Françeska të ka kërkuar fjale

Sara: Është gjëja më normale që duhet të bënte. Është shumë gjest i fisshëm nga ana e saj, por nuk premton patjetër një komunikim të mirë me mua. Fjalët që ka thënë nuk kthehen mbrapa dhe kanë qenë shumë të rënda

Gazetarja: A do doje të ishte një djalë apo një vajzë

Sara: E kam ndërruar. Ne fillim unë doja një djalë dhe Bardhi një vajzë, ndërsa tani unë dua një vajzë dhe Bardhi një djalë.