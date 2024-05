“Izraeli është në të drejtën e vet të eliminojë Hamasin!” – Genc Pollo: Nuk ka synim të vrasë civilë. Ja pse numri i viktimave është i lartë…

Politikani Genc Pollo ka komentuar mbi sulmet e fundit të Izraezilit ndaj Hamasit, duke u shprehur se synimi nuk është vrasja e civilëve.









I ftuar në emisionin Open, në Neës 24, Pollo tha se nëse Izraeli do të synonte vrasjen e civilëve, deri më tani nuk do ishin vrarë 20-30 mijë, por do ishin vrarë 300 mijë.

Sipas tij, Izraeli është në të drejtën e tij të eliminojë ushtarakisht Hamasin.

Pollo sqaroi se për shkak të dendësisë së popullsisë në Gaza dhe fshehjes së terroristëve të Hamasit pas civilëve, janë arsyet përse ka kaq shumë viktima.

“Ushtria izraelite nuk synon të vrasë civilë, sepse nëse do të kishte synuar të vriste civilët nga tetori e deri tani nuk do ishin vrarë 20 apo 30 mijë, por do ishin vrarë 300 mijë. Izraeli synon dhe është në drejtën e tij të eliminojë ushtarakisht Hamasin dhe fatkeqësisht për shkak të dendësisë së popullsisë në Gaza dhe për shkak se terroristët e Hamasit fshihen pas civilëve ndodhin viktima në civilë në numër më të madhe sesa do të ndodhnin në një konfrontim ushtarak klasik” tha Pollo.