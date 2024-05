“Ke shpëtuar nga qoftë largu!”- Besi i hodhi fajin Xhensilës për ndarjen! Si miku i tij e kishte paralajmëruar aktorin: Të pata thënë

Bes Kallaku përmes vargjeve të këngës së tij të fundit zbuloi ndarjen konfliktuale me Xhensila Myrtezajn dhe duket se ia hodhi asaj fajin për fundin e martesës.









Teksti i kësaj kënge është shkruar nga vetë aktori dhe komentuar nga Besi si ‘tekst shpirti’ është nënkuptuar se tregon gjendjen emocionale të tij.

Kënga është kuptuar nga fansat si dedikim për ish-partneren e tij, Xhensilën, për shkak të ndarjes së tyre.

Ndërkohë kënga është shpërndarë nga miku i tij, Kristian Boçi në rrjetin social Instagram, ku ai zbulon se e ka paralajmëruar aktorin për Xhensilën.

“Të pata thënë vëlla”, u shprehet ai, drejtuar shokut të tij. Biznesmeni thekson se “Besi ka shpëtuar një herë e mirë nga qoftë largu”.

“Mosmirënjohja! Më vjen keq vëllai im po më beso ke shpëtuar një herë e mirë nga qoftë largu. Ta pata thënë brother Bes Kallaku”, shkruan ai.

Kujtojmë që midis dy çifteve, Besi-Xhensila dhe Kristian-Drilona ka pasur një miqësi të ngushtë. Ata ishin të pandarë nga njëri-tjetri, por miqësia e tyre u prish.

Asnjëherë nuk u fol për arsyet se pse dy çiftet, nga rradhët e personazheve VIP, nuk flisnin më me njëri-tjetrin.

NDARJA E ÇIFTIT

Ndonëse kanë zgjedhur të mos flasin, Besi në këngën e tij të fundit duket se ka zbuluar pak nga ajo që ka ndodhur me ish-bashkëshorten e tij.

“Nga mosmirënjohja, unë ta ktheva shpinën, a do mbash mëkatin, a do bësh viktimën…”, thuhej ndër të tjera në këngën e re të tij. Por rrjeti ka shpërthyer në komente negative ndaj këngëtares, duke i hedhur asaj fajin për fundin e martesës së tyre.

Mes kritikave dhe akuzave të ashpra ndaj saj, Xhensila Myrtezaj ka reaguar në një postim në rrjetet sociale, ku ka publikuar disa vargje të poezisë “Në mundsh”.

“Në mundsh të ruash arsyen kur bota humbet fillin

e fajin ty ta hedh dhe vehtes t’i besosh,

sa herë te ty dyshojnë e s’të perfillin,

por edhe dyshimet drejt t’i gjykosh…

në mundsh të rrish në pritje nga pritja palodhur,

a kur t’urrejnë, urrejtje mos t’ushqesh,

madje ndaj shpifjeve të rrish pa folur,

me thjeshtësi me to pa rënë ndesh…”, janë vargjet e zgjedhura nga këngëtarja, siç duket si përgjigje ndaj akuzave të Bes Kallakut, si edhe komenteve negative të ndjekësve.

Artisti e konfirmoi një gjë të tillë në programin “Ferma VIP”. Ai tha se janë të ndarë dhe se fëmijët jetojnë me këngëtaren e famshme shqiptare.

“Kur isha këtë herë në Itali, erdhi më mori dikush. Më pyeti se çfarë ke bërë, po fëmijët? Gocën e shoh më shpesh, djalin e shoh pak më rrallë sepse jeton me ish-bashkëshorten. Po mërzitem ndonjëherë, njeriut i ndodhin ca gjëra, ca situata në jetë, që nuk i ka pritur dhe është e vështirë kjo. E rëndësishme është të jenë mirë”, – u shpreh ai.

Më tej ai theksoi: “Në shtëpi me nusen jemi të huaj. Rëndësi ka që të jenë mirë me shëndet”.