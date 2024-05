Komisioni Hetimor për sistemin TIMS / Salianji thërret si dëshmitarë Ballën, Rrumbullakun dhe Muçën, do dëshmojnë më datë…

Kryetari i Komisionit Hetimor për sistemin TIMS, Ervin Salianji, ka thirrur si dëshmitarë Ministrin e Brendshëm Taulant Balla, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku dhe ish-drejtorin e IT-së së Policisë së Shtetit, Ervin Muça, i cili ky i fundit ndodhet në arrest shtëpie lidhur me ndërhyrjet në këtë sistem. Seanca dëgjimore e tyre do të mbahet më datë 4 qershor.









Salianji vendosi t’i thërrasë në këtë datë dëshmitarët duke u dhënë kohë ligjvënsve, anëtarë të Komisionit hetimor të pajisen me certifikata sigurie.

Kujtojmë se mbledhja e fundit e këtij komisioni kaloi me tensioneve të forta mes deputetëve socialistë dhe kryetarit, saqë u bojkotua nga përfaqësuesit e PS.

Hetimi i TIMS është paraprirë nga akuza dhe përplasje të ndërsjellëta mes mazhorancës dhe opozitës, ndërsa deputetë demokratë kanë paralajmëruar se të dhënat që do të zbulohet nga Komisioni, do të zbardhin shumë nga lidhjet e ministrave apo zyrtarëve socialistë me elementë të krimit.