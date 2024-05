Porti i Pireut pika kyçe e kalimit të drogës, kapen dy ngarkesa me prejardhje nga Amerika Latine! Vlera e kokainës miliona euro

Porti i Pireut duket se është bërë pika kyçe e kalimit të lëndës narkotike, pasi ditën e sotme janë kapur sërish dy ngarkesa me kokainë që vinin nga Amerika Latine.









Ngarkesa e parë, me peshë 110 kg, ishte me origjinë nga Peruja, ndërsa destinacionin e kishte në Kroaci. Kokaina ishte e vendosur në kontejner me kallamarë të ngrirë, të importuar ilegalisht.

Sipas autoriteteve helene pas një kontrolli për zbulimin e drogës, nga data 23 deri më 27 maj 2024 në portin e Pireut, në një kontejner u gjetën 110 kg kokainë, e fshehur në kallamar të ngrirë, me origjinë nga Peruja me destinacion Kroacinë.

Droga ishte në 100 pako dhe përmbante 109 kilogramë e 600 gramë kokainë.

Përsa i përket ngarkesës së dytë, ajo vinte nga Ekuadori dhe kishte peshën prej 46 kilogramë. Lënda narkotike ishte e fshehur në kuti bananesh dhe vlera e saj llogaritet në 2 milionë euro.

Kujtojmë se disa ditë më parë dy shqiptarë u vunë në pranga nga policia helene, po në Portin e Pireut pasi iu sekuestrua një sasi kokaine.