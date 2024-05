“U bë grusht shteti që unë të mos merrja detyrën e kreut të Bashkisë Himarë” – Fredi Beleri flet nga burgu për median greke: Zgjedhja ime në PE do më japë mundësinë e vazhdimit të luftës për demokraci

Kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, i cili ndodhet në burg prej më shumë se 1 vit, ka komunikuar me median greke “Alpha”, për të dhënë mesazhin se ai qëndron pas qelisë në mënyrë të paligjshme.









Beleri u shpreh se në vendin tonë u bë një grusht shteti për të mos lejuar marrjen e detyrës si kreu i Bashkisë së Himarës, për të cilësuar qeverisjen e Kryeministrit Rama si një regjim që kontrollon çdo pushtet të drejtësisë.

I pyetur nga gazetari grek për gjendjen e tij mendore teksa po vijon qëndrimin në burg, Beleri shprehet se pavarësisht se heqja e tij e lirisë është e padrejtë, ai merr forcë nga mbështetja e banorëve të Himarës dhe popullit grek.

“Mbështetja e popullit himariot më jep forcë dhe kurajo, edhe mbështetja e të gjithë grekëve. Nuk mund ta imagjinoni se sa mesazhe mbështetëse marr nga shumë bashkatdhetarë të mi nga të gjitha trevat e Greqisë”, shprehet ai.

Fredi Beleri ka ‘sqaruar’ përse ishte kundërshtar i Ramës, duke theksuar se nuk ka menduar në asnjë moment të bënte kompromis me regjimin shqiptar.

“Rama ka ndarë në të mirë dhe të këqij grekët që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, vartësit e tij dhe ata që janë kundërshtarë. Unë kisha zgjedhur të jem kundërshtar i tij, jo për ndonjë ideologji apo për ndonjë interes personal, por sepse pashë që të gjitha vendimet e tij si kryeministër ishin kundër himariotëve dhe grekëve, banorëve vendas”, tha Beleri për Ramën dhe përse zgjodhi të bëhej pjesë e demokratëve.

Duke kujtuar se Beleri është dhe kandidat për eurodeputet nga radhët e partisë së kryeministrit fqinj Kyriakos Mitsotakis, shprehet se është një nderim i madh nga PD-ja greke.

“Është një detyrim i madh, një nder i madh që më është bërë nga kryeministri grek”., tha ai

I pyetur se çfarë mesazhi do u jepte grekëve, Fredi Beleri tha se do vazhdojë luftën e tij për demokraci e për shtet ligjor, ashtu sikurse u shpreh se nga kjo betejë do të dalin të gjithë krenarë dhe të lirë.

“Zgjedhja ime në Parlamentin Europian, nëse bëhet me ndihmën e Zotit dhe, natyrisht, të grekëve kudo, do të më japë mundësinë të vazhdoj luftën time për demokraci dhe për shtet ligjor. Nga kjo betejë duhet të dalim krenarë dhe të lirë. Forca e tyre më jep forcë për të duruar dhe për t’i çuar gjërat më tej. Të çojmë zërin e minoritetit grek në Europë.”, e përmbylli Beleri