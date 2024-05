Blenë restorante, hotele e klub futbolli në Itali, SPAK godet grupin kriminal shqiptar: Shmangën miliona euro taksa

Prokuroria e Posaçme, në bashkëpunim me Antimafian italiane, kanë goditur një grup kriminal me aktivitet në fushën e mashtrimit me tatim taksat.









Sipas një njoftimi të dhënë nga SPAK në rrjetin social “X”, bëhet fjalë për një shumë prej 13.5 milion eurosh në 12 vite përmes mashtrimit.

Mësohet se pjesë e aktiviteteve të këtij grupi janë blerjes ose dhënie me qira të 31 bizneseve, restorantesh në Firence, dy hoteleve, makina me qira, kompani të prodhimi birre dhe aksione të një klubi amator.

Kontrollet në Shqipëri janë kryer në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Elbasan

“Në bashkëpunim me Prokurorinë Publike të Firenzes, koordinuar nga Eurojust, janë kryer kontrolle në 4 qytete të Shqipërisë dhe 23 kontrolle në disa qytete të Italisë. Është zbuluar një investim prej 13.5 milionë euro në 31 restorante, 2 hotele dhe biznese të tjera të ndryshme. Hetimi po vijon në mbledhjen e provave dhe përgjegjësinë penale të subjekteve nën hetim”, njofton SPAK shkurtimisht në platformën “X”.