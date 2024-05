Shpalli Ballkanin kampion në Kosovë, por Ilir Daja është pa kontratë! Tirana pritet të hidhet në sulm për trajnerin

Ilir Daja nuk e ka firmosur ende rinovimin e kontratës me Ballkanin, edhe pse në muajin shkurt klubi kampion i Kosovës konfirmoi zgjatjen e marrëveshjes edhe për dy vite.









“Panorama Sport” zbulon se te Tirana po e ndjekin me shumë interes këtë situatë. Nëse Daja nuk rinovon zyrtarisht kontratën e re, Tirana do të hidhet në sulm.

Presidenti Refik Halili dhe stafi i tij do të vendosin se cili do të jetë ai që do të marrë përgjegjësinë për të ribërë ekipin, që mendohet të nisë punën në javën e parë të qershorit. Së fundmi dolën në skenë për Tiranën Armando Cungu, Bledar Devolli dhe Gentian Mezani.

