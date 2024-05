“E djeshmja ka qenë një test për policinë e Tiranës” – Ministri Balla për dhunën barbare ndaj avokatit Sokol Mëngjesi: Një ngjarje të tillë vështirë ta parandalosh kur nuk ke sinjalizime paraprake

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka folur mbi dhunën brutale ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, i cili u sulmua ditën e djeshme për shkak të detyrës së tij.









Balla shprehet se raste të tilla është vështirë të parandalohen kur nuk ka sinjalizime paraprake.

Po kështu sipas ministrit, dita e djeshme ka qenë një sfidë për uniformat blu, për shkak të personit të rëndësishëm që u dhunua, ashtu sikurse dhe akti i rëndë i bërë nga 4 autorët. Balla tha se për rastin janë angazhuar të gjitha strukturat, për të hetuar sa më thellë ngjarjen e ndodhur që tronditi jo vetëm familjarët e avokatit Mëngjesi, por të gjithë personat e institucioneve të drejtësisë dhe publikun e gjerë.

Ministri i Brendshëm bën thirrje qytetarëve që konflikte të tilla të sinjalizohen në kohë në autoritetet përkatëse.

Balla: Unë i bashkohem shqetësimit lidhur me këtë ngjarje të rëndë dhe shpresoj që zoti Mëngjesi ta kalojë këtë situatë të vështirë. Kam komunikuar me doktorët që janë nën kujdes. Deri të hënën është në rrezik për jetën, nëse kalon e hëna do e kalojë.

Bëhet fjalë për një konflikt të vjetër. Një kolegu të zotit Mëngjesi i kam thënë si ka mundësi që nuk sinjalizuat policinë e shtetit?! Kjo është një ngjarje e rëndë, por brenda disa orëve, policia e shtetit ka arrestuar edhe autorin kryesor edhe porositësin.

Një ngjarje e tillë është e vështirë ta parandalosh nëse nuk ke sinjalizime paraprake. Qytetarët konflikte të tilla duhet ti sinjalizojnë në kohë.

Ajo që për ne ka rëndësi është që personi që ka goditur dhe organizatori janë të ndaluar.

Unë mund t’ju them kaq, kam pasur një komunikim me drejtuesit e policisë së shtetit për shkak të rëndësisë se figurës së personit që u dhunua.

E djeshmja ka qenë një test për policinë e Tiranës. Janë angazhuar të gjitha strukturat.