Ktheu kancelarinë në qendër falsifikimi dokumentesh, Apeli lë në fuqi masën e sigurisë për ekspertin e IT (EMRI)

Eksperti i IT-së, Zheni Loli, ktheu kancelarinë e tij në një qendër falsifikimi të dokumenteve. Gjykata e Apelit ka vendosur që të lë në fuqi masën e sigurisë “detyrim paraqitje” për ekspertin e IT-së.









Loli, përveçse pronar i kancelarisë ishte dhe punonjës i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. I akuzuar për falfikim dokumentesh ai u arrestua më datë 18 maj të këtij viti.

Zheni Loli, duke shfrytëzuar postin e tij si IT në Gjykatën e Korçës, hapi dhe kancelarinë e tij ku falsifikonte dokumente, me qëllim kalimin e personave me ID false drejt Evropës, e më kryesorja transportin e lëndëve narkotike në drejtim të Anglisë.