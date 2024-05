“Korrupsioni nuk luftohet me deklarata, por me veprime konkrete” – Adriatik Lapaj për rezolutën antikorrupsion të PS: Në kuptimin juridik nuk ka vlerë

Koordinatori i lëvizjes politike “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj ka komentuar rezolutën antikorrupsion e mirëqeverisje të prezantuar nga mazhoranca, për të cilën u miratua ditën e sotme në Kuvend ngritja e një Komisioni të Posaçëm.









I ftuar në emisionin Open, në News 24, Lapaj u shpreh se kjo rezolutë nga ana juridike nuk ka asnjë vlerë, përveçse ligjet.

Përsa i përket miratimit të ligjeve të thjeshta, koordinatori i “Shqipëria Bëhet” sqaron se mund t’i miratojë vetë, por përsa i përket ligjeve më komplekse nevojiten minimalisht 84 vota.

Ndërkohë nga ana tjetër për korrupsionin në vend dhe ndërmarrja për luftimin e saj, Lapaj shprehet se ajo mund të goditet me veprime konkrete duke mos dhënë koncensione korruptive, duke mos bërë pagesat për inceneratorët dhe duke mos mbajtur afër njerëz të korruptuar.

Adriatik Lapaj: Në kuptimin juridik nuk ka vlerë, në kuptimin juridik kanë vlerë vetëm ligjet. Ligjet e thjeshta mazhoranca i miraton vetë, për ligjet e cilësuara duhen minimalisht 84 vota, pra duhet një konsensus i gjerë.

Nëse do të bëjë ndryshime në ligje të thjeshta, atëherë do të kemi ndryshime të thjeshta, që nuk kanë peshë. Nëse do të bëjnë ndryshime në ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, atëherë i duhet një konsensus, pasi nuk i kanë votat.

Rreziku është vetëm nëse ka një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës, ose nëse Kryeministri hyn dhe ble deputetë nga radhët e atyre që ka përballë, që janë me 7 seli e grupe”, tha Lapaj.

Korrupsioni nuk luftohet me deklarata, por me veprime konkrete duke mos dhënë koncensione korruptive, duke mos bërë pagesat për inceneratorët nuk incenerator skemi, duke mos mbajtur afër njerëz të korruptuar.