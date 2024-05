“Ministrat bëjnë paradë në SPAK, kjo qeveri ka rënë moralisht” – Gjekmarkaj: Kryeministri e ka kuptuar se hallka e tij e dobët është korrupsioni

Nënkryetari i Kuvendit, Agron Gjekmarkaj ka komentuar zhvillimet e fundit politike, duke theksuar se korrupsioni është problemi më i madh i qeverisë aktuale.









I ftuar në emisionin “Open” në News 24, Gjekmarkaj shprehet se kjo qeveri ka rënë moralisht, teksa ministrat bëjnë paradë në SPAK.

Sipas tij, Kryeministri e ka kuptuar se hallka e tij e dobët është korrupsioni, ndaj dhe mundohet të ‘rregullojë’ këtë mangësi përmes rezolutave antikorrupsion. Gjekmarkaj tha se antikorrupsioni është slogan i qeverisë e nuk ka si të jetë Komision.

Përsa i përket zhvillimeve në Partinë Demokratike, Gjekmarkaj u shpreh bindshëm se Berisha është ‘lider i padiskutueshëm’, siç shprehet ai, për këtë forcë politike.

Ndërkohë, nënkryetari i Kuvendit tha se deri më tani PD-ja nuk është ndalur të diskutojë çështjen nëse Berisha do jetë kandidati për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij partia do marrë vendimin e duhur përsa i përket kësaj çështje.

Agron Gjekmarkaj: Seancat plenare prej muajsh janë në anomali. Lideri i opozitës është arrestuar edhe pa hetim. Kryeministri e ka kuptuar se hallka e dobët e tij është korrupsioni. Ministrat bëjnë paradë në SPAK dhe mund të themi se kjo qeveri ka rënë moralisht. Antikorrupsioni është slogan i qeverisë e nuk ka si të jetë Komision. Ne po biem në diktaturën absolute të korrupsionit.

Mazhoranca është e venitur dhe e zbehtë. Në lidhje me Komisionin për Antikorrupsionin, mund të them se ne nuk lajmë fytyrën e pisët të qeverisë. Unë besoj se PD e ka nisur rrugëtimin e NATO-s, ka nisur rrugën europiane dhe do jetë ajo që do të mbyllë procesin e integrimit europian. PD po vepron ndryshe.

Në lidhje me z Berisha, fakti që shumica e demokratëve ndoqi atë, tregon se Sali Berisha është një lider i padiskutueshëm për Partinë Demokratike. PD është i vetmi institucion që mund të ndalë hovin e gabuar të qeverisë. Partia Demokratike nuk është ndaluar që të diskutojë çështjen nëse Berisha do jetë kandidati për kryeministër. Nuk jemi ndalur ende për të gjetur formulën sesi do të përballemi me kundërshtarin. Mendoj se PD do të marrë vendimin e duhur për këtë çështje. Nuk mund të jem fallxhor, nuk e kemi diskutuar këtë gjë në parti.