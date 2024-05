Nëna u mbyt në Bunë së bashku me 3 fëmijët e mitur, Apeli jep vendimin për Erdgys Arrazin

Gjykata e Apelit ka lënë në burg Erdgys Arrazin, bashkëshortin e Alma Arrazit e cila dyshohet se u hodh në lumin Bunë së bashku e 3 fëmijët e tyre të mitur.









Erdgys Arrazi akuzohet se u shkaktoi vetëvrasjen 39-vjeçares dhe tre të miturve dhe togat e zeza kanë caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” ndaj tij.

Mbrëmjen e së shtunës, 4 maj, në mënyrë rastësore nga një peshkatar i zonës u gjet trupi i vajzës 9 vjeçare. Ndërkohë pas kërkimeve të panderprera u gjet edhe trupi i vajzës 8-vjeçare, më 6 dhe 7 Maj u gjet trupi i vajzës tjetër, i djalit 3-vjeçar, si edhe nënës së tyre.

Dyshohet se shkak i kësaj ngjarje të rëndë tragjike ka qenë dhuna që bashkëshorti, Erdgys Arrizi ka ushtruar ndaj saj dhe fëmijëve.

NGJARJA

Mbrëmjen e 3 majit, Ergys Arrazi ka shkuar në policinë e Shkodrës dhe ka dëshmuar që ka humbur kontaktet me bashkëshorten e tij, Almën.

Ai i ka thënë policisë se gruaja ka marrë tre fëmijët e tyre dhe është larguar nga banesa dhe se nuk ka asnjë informacion për ta se nga mund të kenë shkuar. Policia nuk dihet ende se çfarë veprimi ka ndërmarrë, por ka qenë një informacion i shkuar te motra e gruas së zhdukur, e cila ka mbërritur në komisariatin e Shkodrës duke fajësuar për zhdukjen pa gjurmë të motrës dhe të fëmijëve të saj pikërisht Ergys Arrazin.

Policia ka shkuar menjëherë në banesën e Ergys Arrazit, një emri jo të panjohur për ta dhe krejt strukturat e hetimit dhe të gjurmimit të krimit, në Shkodër e përtej, dhe i kanë komunikuar faktin se është gjendur trupi i pajetë i së bijës në brigjet e Bunës. Ergysi ka reaguar ftohtë në momentin që i është treguar për të bijën, ndërkohë që policia i ka vënë prangat duke e akuzuar për dhunë në familje dhe shtyrje në vetëflijim. Ai ka mohuar edhe në momentin e prangosjes, por edhe në polici të ketë ushtruar dhunë.

Ka pranuar se ka pasur konflikte me bashkëshorten, por ka mohuar në mënyrë kategorike të ketë ushtruar dhunë ndaj fëmijëve. Mirëpo në polici ishte lënë më herët dëshmia e kunatës së tij, motrës së Almës, e cila sapo është njoftuar për zhdukjen e të motrës me tre fëmijët, ajo ka fajësuar kunatin e saj.

Motra e Alma Arrazit ka akuzar bashkëshortin e saj për dhunë psikologjike që ka vijuar prej vitesh dhe së fundmi situata mes tyre është tensionuar edhe më shumë kjo edhe për shkak të një lidhje me një vajzë 17 vjeçare, e cila e ka pranuar marrëdhënien me Erdgysin pasi është marrë në pyetje.

Ndërkohë në pamjet e fundit të gruas me tre fëmijët e saj, teksa ndahej nga kunata pasi kanë pirë kafenë, ajo shihej teksa ecën me djalin përdore, ndërkohë që vajza e madhe mbante një qese në dorë.

Dyshohet se 39-vjeçarja Alma Arrazi pasi ka konsumuar kafen me kunatën e saj ka kaluar në këmbë në urën e vjetër të Bunës dhe më pas ka vijuar në drejtim të urës së re. Ajo ka zbritur së bashku me fëmijët në bregun e lumit ku edhe dyshohet se kreu aktin e rëndë duke u mbytur bashkë me 3 të mitur, ngjarje e cila mendohet të ketë ndodhur rreth orës 22:00 të 2 Majit.

Deri më tani nuk ka asnjë dëshmitar që ka parë 39- vjeçaren dhe fëmijët duke ecur në urë apo edhe duke u ulur poshtë urës së re të Bunës apo edhe momentin kur Alma Arrazi i dha fund jetës së saj si edhe të fëmijëve.