Një punonjës policie ka mbetur i plagosur ditëne sotme, për shkak të një aksidenti mes mjetit të tonazhit të rëndë me një automjet, në aksin Lezhë-Laç.









Sipas informacioneve nga policia, bëhet me dije se drejtuesi i kamionit ishte një boshnjak me inicialet Nj.G., i cili është përplasur me automjetin që drejtohej nga punonjësi i policisë, me inicialet Gj.V.

Efektivi punon në Drejtorinë Vendore të Policisë së Lezhës dhe sapo kishte përfunduar shërbimin.