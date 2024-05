“Protezat e skaduara dhe të thyera”- Vetting zbulon çfarë ndodhi në gjyqin e Adelina Preçit dhe Spitalin e Traumës! Pse mjeku Dritan Todhe refuzon t’i japë kartelën?

EMISIONI VETTING









Çfarë ndodhi në gjykatë?

Pacientja Adelina Preçi ka zhvilluar të martën seancën gjyqësore në Gjykatën Administrative duke kërkuar që t’i jepej kartela ku janë shënuar ndërhyrjet ortopedike dhe mjekimet që ka ndjekur pas ndërhyrjes, pasi këtë kartelë ja kërkojnë mjekët në Itali që të vijojnë ndjekjen e saj atje.

Kartela e saj nga Trauma, sipas Adelinës, i është kërkuar nga mjekët italianë, pasi ata kanë konstatuar që njëra protezë e vendosur në këmbën e Adelinës është thyer dhe tjetra e deformuar. (dokumenti)

“Gjykata vazhdon përsëri të mos na pranoj ato çfarë ne kërkojmë. Urdhëroi Spitalin për të më dhënë dokumentet. Jam operuar në spital shtetërore dhe sot nuk më jepet e drejta, përse, ku është arsyeja? Këtu do të jenë letrat, përse nuk m’i japin mua. Unë i kërkoj përse Doktor Tani nuk më përgjigjet mua. Letrat që do me japë Spitali i Traumës, do i dërgoi në Itali dhe në bazë të atyre letrave do të shikohet edhe një herë shëndeti im. Se edhe unë nuk e kam fortë të letë të lëviz”, shprehet pacientja për Vetting.

Ndërkaq, gjykata ka kërkuar që këto pretendime të mjekëve italianë, për të cilat flet Adelina Preçi, ajo t’i sjellë me vulë apostile nga Ministria e Jashtme. Një version tjetër është të kryhet ri-ekspertimin nga një mjek shqiptar për atë që pretendon Adelina dhe familjarët e saj. Këtë fakt e ka bërë të ditur edhe avokati i saj në këtë proces me Traumën, Ndue Pjetraj. Por, sipas Pjetrajt, asnjë dokument zyrtar që del sot nga gjykata, nga gjyqtari apo nga kryetari i gjykatës, nuk i vihet vulë apostile.

“Mjeku që ka vendosur protezat, ka vendosur protezat e skaduara, pacientja ka 10 – 11 vite në spitalet e Italisë. Në momentin që kemi marrë dokumentacionin për ta paraqitur pranë Gjykatës, çohet në mënyrë të çuditeshe gjyqtari që ka më pak se dy vite që ka ardhur në Gjykatën Administrative dhe kërkon dokumentet me vulë apostile. Dokumentacionet thotë duhet të vinë me vule apostile. Ku ka dokumente që i vendoset vulë apostile në spitalet private?. Dokumentacioni me vulë apostile merret vetëm atëherë kur je i regjistruar pranë Ministrisë së Jashtme. Sot asnjë dokument zyrtar që del nga gjykata nga gjyqtari apo nga kryetari i gjykatës nuk i vihet vulë apostile. Gjyqtari thotë nuk janë dokumentet në formën e kërkuar nga ligji, nga cili ligj? Kjo ka ndodhur në gjykatën administrative të shkallë parë Tiranë”, shprehet Avokati Ndue Pjetraj.

