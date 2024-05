U miratua ngritja e Komisionit të Posaçëm, Antikorrupsion me 74 vota pro e 6 kundër. Kush janë deputetët që kundërshtuan me votim?

Ditën e sotme Kuvendi miratoi ngritjen e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion, me 74 vota pro, 6 kundër dhe asnjë abstenim.









Ky komision mori vetëm votat e mazhorancës, ndërsa siç u premtua shumica e demokratëve nuk morën pjesë në votim.

Por ishin Ervin Salianji, Lindita Metaliaj, Ilda Dhori, Elda Hoti, Agron Shehaj dhe Albana Vokshi ata që votuan kundër këtij komisioni.

Kujtojmë se seanca parlamentare e sotme është shoqëruar me debate të shumta për shkak të këtij komisioni, pasi opozita është pozicionuar kundër ngritjes së saj.

Komisioni do të përbëhet nga 11 anëtare, 6 prej të cilëve janë nga mazhoranca dhe 5 të tjerë nga opozita, pavarësisht se kjo e fundit ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë.

Koha në të cilën do të zhvillohet veprimtaria e saj është 10 muaj dhe kryetari i komisionit duhet të jetë një përfaqësues nga Partia Socialiste.

SYNIMET E KOMISIONIT

Komisioni i Posaçem do të ketë si synim përmirësimin dhe konsolidimin e praktikave të mirëqeverisjes në të gjitha nivelet, thellimin e luftës kundër korrupsionit dhe forcimin e mëtejshëm të zbatimit të ligjit, duke patur si udhërrëfyes gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të Bashkimit Evropian dhe raportit Screening të Komisionit Evropian për grupkapitullin e parë, si dhe adresimin e masave të udhërrëfyesve të miratuar nga qeveria “Për shtetin e së drejtës” dhe “Reformën në administratën publike”.

Gjithashtu synohet hartimi dhe miratimi i një Plani Kombëtar Veprimi që do shërbejë për adresimin e sfidave përkatëse, duke rekomanduar dhe masa konkrete për ndryshime të mundshme ligjore e institucionale.

EKSPERTËT

Për të realizuar një proces sa më gjithëpërfshirës e transparent, do të ngrihet dhe funksionojë grupi i punës i ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë me përfaqësues të propozuar nga institucionet e drejtësisë, institucionet e pavarura dhe agjensitë ekzekutive ligjzbatuese, administrata publike, bota akademike, universitetet publike dhe jopublike, institute e organizata të shoqërisë civile dhe medias, si edhe organizata të sipërmarrjes, etj.

Grupi i ekspertëve do të organizohet në 3 nëngrupe që do të angazhohen për 3 fushat e objektit të veprimtarisë së këtij komisioni. Ekspertët do të angazhohen në funksion të temave përkatëse, që lidhen me fushat e tyre të veprimtarisë në procesin e kryerjes së analizës dhe hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit si dhe propozimin e masave përkatëse legjislative e institucionale.

Numri dhe përbërja e grupit të ekspertëve miratohet me vendim të komisionit.

Komisioni mund të ftojë për konsultime për çështje specifike edhe agjenci dhe ekspertë të tjerë vendas e ndërkombëtarë të mirënjohur në fushat përkatëse.