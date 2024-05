Gjenerata Z me dy fytyra, kush jemi në të vërtetë?

Një gjeneratë e jetuar plotësisht me mënyrë digjitale, ka bërë që të krijojë disa identitete, duke jetuar kështu një jetë të dyfishtë.









Bëhet fjalë për Gen Z, e cila përfshin personat e lindur nga vitet 1990 deri në 2010, si një brez që ka shfaqur shumë larmishmeri etnike dhe kulturore në ditët e sotme.

Sipas një studimi, 75% e gjeneratës Z ndjejnë një shkëputje nga jeta virtuale në atë reale, duke ushqyer ndjesinë e vetmisë dhe të ankthit.

Një hulumtim nga Lenovo, pjesë e projektit të saj Work For Humankind (Puno për Njerëzimin), i titulluar “Meet Your Digital Self” (Tako veten tënde virtuale), ka si qëllim nxjerrjen në pah të rolit që luan teknologjia dhe Inteligjenca Artificiale lidhur me shëndetin mendor të të rinjve.

Sarah Kendrick, drejtore e Klinikës së Inovacionit të Shëndetit Mendor, në Mbretërinë e Bashkuar, shprehet se 1 në 8 njerëz në rang global përballen me një gjendje të rënduar të shëndetit mendor, pro Gen Z e përjeton në një shkallë më të lartë, duke arritur shifrën 1 në 5 të rinj.

Hulumtimi i Lenovos, sipas Kendrick, shpalos problemin se ky brez është vetvetja në internet, por ka vështirësi të pajtohet me botën offline, duke pasur kështu lëkundje në balancimin e jetës virtuale nga ajo reale.

Studimi gjithashtu rezultoi se 61% e gjeneratës Z shpreh dëshirën për të pasur diskutime të gjera e të vështira me familjarët, shoqërinë apo të afërmit pa ndihmën e internetit, të komunikuarit ballë për ballë. Ama, 40% e gjejnë më të rehatshëm komunikimin e ndjesive të tyre përmes platformave teknologjike.

Nga të intervistuarit, rezulton se 54% e këtij brezi ka pranuar se marrja ndihmë nga një profesionist i komunikimit apo psikolog/e, do u japë atyre vetëbesimin e duhur për të folur haptazi me njerëzit e dashur ballë për ballë, pa ndrojtje nga bota e vërtetë.

Duhet cilësuar se një person shpenzon mesatarisht 7 orë në ditë në botën digjitale.

Një shifër e lartë kjo, por 32% e të rinjve kanë pranuar se e mbajnë të fshehtë identitetin e tyre digjital nga personat e familjes.

Të rinjtë teksa përgatiten për të dhënë opinionet e tyre, 12% e tyre pohojnë se shprehia online me atë offline është e ndryshme.

Ndërkohë nga matjet e studimit, 31% e këtyre të fundit kanë një personalitet më të guximshëm online, ndërsa pjesa tjetër thjesht më ekspresive.

Krahasuar identitetin online, të rinjtë në botën reale kanë një ndryshim të madh personaliteti, pasi opinionet e tyre janë kontroverse nëse i ballafaqojmë me ato digjitale. Kjo tregon ndrydhjen e personave në jetën e vërtetë, të cilët shfaqin një karakter më të qetë e më të turpshëm, teksa pësojnë ndryshime në ekranin e celularit të tyre, ku shfaqen më të guximshëm për të shprehur opinionet e tyre në rreshta të shkruara.

Ndaj nëse keni dëgjuar shprehjen nga më të mëdhenjtë: “Në mesazhe i thua të gjitha, por në të vërtetë nuk thua asgjë”, fajin vendosjani epokës digjitale.

Gen Z

Kujtojmë se Gjenerata Z është e para që u rrit me aksesin që herezi me internetin dhe teknologjinë, si ato të telefonave inteligjentë, mediat sociale apo platforma të tjera digjitale.

Si një brez i larmishëm dhe gjithëpërfshirës, janë një ndër ata që ngritën zërin më së shumti në mbrojtje të të drejtave, si barazia gjinore, LGBTIQ+ apo dhe mbrojtja e mjedisit.

Si më i modernizuar, edhe karrierat janë ndryshuar. Janë shtuar së tepërmi profesionet online falë kësaj gjenerate, të cilët kërkojnë rehatinë dhe të ardhura të larta, përmes punëve jo tradicionale.

Gjenerata Z është brezi i parë që thyen stigmat e sëmundjeve mendore, pasi janë të rinjtë që kanë mundur të ndërgjegjësojnë të tjerët për këto çështje.