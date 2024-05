“Gjyqtari ishte një tiran” – U shpall fajtor 34 herë, reagon Donald Trump: Gjithçka u bë nga Joe Biden dhe njërëzit e tij

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump, ka reaguar në një konferencë mediatike përsa i përket vendimit ndaj tij, që e shpall fajtor për 34 vepra penale, lidhur me falsifikim të dokumenteve të biznesit të tij. Trump shprehet se kjo është një punë e bërë nga presidenti aktual Joe Biden dhe njerëzit e tij.









Vendim që e tronditi Trumpin, ky i fundit shprehet se gjyqtari ishte një tiran dhe vendimin e marrë prej tij do e apelojë më tej.

“Gjyqtari ishte një tiran. Ne e pamë këtë me Bob Costello.”

Në 11 korrik do të merret vendimi për dënimin e tij dhe analiza të ndryshme shprehen se Donald Trump nuk do shkojë në burg, por nuk ka asgjë zyrtare deri më tani se si do të vijojë rasti më tej.

“Normalisht do të thosha se është një djalë i vjetër, por nuk ndihem 77 vjeç,” thotë ai.

Duke iu referuar dy shkarkimeve të tij si president, Trump më pas thotë: “Ne do të luftojmë”.