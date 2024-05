“Nuk e braktis Himarën!” – Fredi Beleri intervistë nga burgu për median greke: Asnjë trajtim i veçantë nga të burgosurit e tjerë! Çdo mëngjes zgjohem me imazhin e …

Kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, si dhe kandidat për Parlamentin Evropian nga partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, Demokracia e Re, është intervistuar nga media greke Mega teksa ai ndodhet në burg.









Beleri u shpreh për emisionin Live Neës se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga Himara dhe pse deklaroi se në shtator del nga burgu e nuk do mundet të jetë më personazh politik në vend.

Ai shtron dhe ‘ankesën’ se në burg trajtohet njësoj si të burgosurit e tjerë, pa asnjë trajtim të veçantë. Beleri shton se në dhomën e tij ka vënë përballë vetes imazhin e Virgjërëshës Mari dhe të familjes së tij, si forca të vetme që e bëjnë të vazhdojë luftën për të provuar pafajësinë e tij.

Përsa i përket të qenurit kandidat për deputet në Parlamentin Evropian, Fredi Beleri theksoi se nuk mundet të bëjë fushatë, për shkak të burgosjes së tij.

“Zgjohem në mëngjes dhe shoh para meje imazhin e Virgjëreshës Mari. Për tridhjetë vjet që jam marrë me politikë, doja t’u shërbeja të drejtave të grekëve në Shqipëri. Ne nuk kemi të drejta, jemi larg asaj që ne e quajmë “shteti i së drejtës” dhe unë do të luftoj për to në Parlamentin Evropian .

Falenderoj kryeministrin grek që me këtë lëvizje për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane më jep mundësinë të mbështes Himarën nga një këndvështrim tjetër. Nuk po heq dorë nga Himara”, ka thënë Beleri

Kujtojmë se Fredi Beleri, ëshët arrestuar më 12 maj 2023, dy ditë përpara zgjedhjeve vendore , nën akuzën e korrupsionit, atë të blerje votash.

INTERVISTA