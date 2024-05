“Projekti në Shqipëri është strategjik” – Kryeministria Meloni javën e ardhshme në Tiranë, kur pritet të vijë dhe çfarë do të diskutohet

Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, pritet të mbërrijë në Tiranë të mërkurën e ardhshme, më 5 qershor.









Lajmi konfirmohet nga mediat fqinje, të cilat shprehen se vizita do të bëhet në kuadër të Javës së Kulturës italiane në Shqipëri.

Deri më tani nuk dihet axhenda e takimeve të Melonit në vendin tonë, por kujtojmë se në një intervistë të fundit për RAI3, ajo ka mbështetur dhe ka vlerësuar homologun e saj shqiptar, Kryeministrin Edi Rama.

Kjo mbështetje nga ana e saj vjen pasi opozita italiane ka krijuar polemika për ndërtimin e dy kampeve për emigrantët në Shëngjin dhe Gjadër, të cilat janë rezultat i memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 6 nëntor 2023 nga dy shtetet.

“Projekti në Shqipëri po përparon, do të funksionojë së shpejti. Do të jetë një projekt strategjik. Politika e menaxhimit të migracionit në BE mund të ndryshojë shumë. Më bën shumë për të qeshur që eksponentët e Partisë Demokratike, të cilët më parë na sulmuan se ne po ndërtonim një Guantanamo, tani ankohen për vonesat në ndërtimin e Guantanamos. Projekti do të funksionojë dhe mendoj se është strategjik.

Ky projekt dëshmon se ne po i bëjmë këto lëvizje për të mirën e vendit tonë. Të gjithë duhet të kuptojnë se nëse protokolli me Shqipërinë funksionon siç duhet, do të ndikonte pozitivisht në menaxhimin e duhur të refugjatëve të paligjshëm edhe në nivel europian”, tha Meloni për RAI3

Vizita e Melonit në Tiranë zhvillohet pak ditë përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të zhvillohen në 8-9 qershor.