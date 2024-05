U dhunua brutalisht dy ditë më parë, avokati Sokol Mëngjesi vijon të mbetet në intubim

Gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi, i cili u dhunua dy ditë më parë në ish-Bllok, vijon të mbetet e rëndë.









Mësohet se gjendja avokati, i cili ndodhet në intubim prej pasdites së të mërkurës (29 Maj), nuk ka asnjë ndryshim.

Avokati Sokol Mëngjesi u dhunua brutalisht në zonën e ish-Bllokut sapo kishte çuar fëmijën në kopsht. Ngjarja ndodhi në rrugën “Pjetër Bogdani” në zonën e ish-Bllokut, në Tiranë.

Raportohet se autorët i janë afruar dhe e kanë goditur fillimisht me grushte e pastaj me sende të forta. 4 autorët e dhunës së avokatit Sokol Mëngjesi sipas policisë janë Romario Tabaku, Elton Kasaj 33 vjeç dhe vëllezërit Drivald Alia 21 vjeç e Dorian Alia 19 vjeç. Elton Kasaj është kushëri me vëllezërit Alia.

Sipas burime, Mëngjesit i janë shkaktuar fraktura në kokë. Policia vë në dispozicion 20 mijë euro kush jep informacion që çojnë në kapjen e tyre.

Dyshohet se urdhëruesi i sulmit ndaj juristit është Dritan Nano, me të cilin raportohet se ka pasur konflikt për një marrëveshje që kishin lidhur për një pronë.

Dorian Alia është vetëdorëzuar në polici, ndërsa tre autorët e tjerë të ngjarjes së rëndë vijojnë të jenë në kërkim.

DËSHMIA E TË DORËZUARIT

Dorian Alia është një nga autorët e sulmit ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, ngjarje e ndodhur mëngjesin e djeshëm. Alia u vetëdozuar në Polici disa orë pas ngjarjes së rëndë, ku avokati Mëngjesi u sulmua barbarisht në derën e kopshtit të fëmijës së tij. Policia arrestoi Dritan Nanon si porositës së krimit, ndërsa kjo është pohuar edhe nga një prej autorëve, Dorian Alia.

Sipas informacioneve, Alia ka deklaruar para policisë se sulmi fizik ndaj avokatit Mëngjesi u krye me porosi të Dritan Nanos. Sipas dëshmisë së Alisë, sulmi u “krye për miqësi”, ndërsa agresorët donin t’i bënin presion të hiqte dorë nga gjyqi që avokati Sokol Mëngjesi kishte hapur.

Në dëshminë e tij, Alia ka pohuar se sulmin e kishin planifikuar, avokatin e kishin ndjekur dhe rrinin vazhdimisht komunikohej mes personave që u përfshinë në sulmin brutal ndaj avokatit Mëngjesi.

Në deklarime vijon Aliaj, ishin përgatitur për t’i dhënë mesazh Mëngjesit, pa menduar se situata do të rëndohej dhe avokati do të merrte dëme të rënda. Para policisë, ai ka treguar të gjithë skemën e se si e kanë planifikuar e deri te dhuna ndaj avokatit. Rezulton se ai është personi që ka goditur me grusht i pari Sokol Mëngjesin dhe më pas kanë qëlluar të tjerët.

Nga ana tjetër, Dritan Nano ka mohuar të jetë porositës i ngjarjes duke mos pranuar të bashkëpunojë me hetuesit, edhe pse këta të fundit janë të bindur që ai është organizatori kryesor.

Sherri për pronën

Bëhet fjalë për çështjen e një prone, ku mësohet se kanë qenë në total 8 trashëgimtarë të përfaqësuar nga avokati Sokol Mëngjesi.

Pasi kanë fituar pronën, një nga 8 trashëgimtarët nuk ka pranuar zbatojë kontratën. Ai që ka refuzuar të paguajë studion ligjore ka qenë Dritan Nano. Në të tilla kushte avokati ka kërkuar të respektohet kontrata që kishin lidhur duke hedhur në gjyq Nanon.

Po pasojë të kontratës që kishin lidhur më herët, avokati Sokol Mëngjesi ka arritur që pronën e Nanos t’a bllokojë me përmbarim duke mos lejuar që t’a shisnin.

Dhe dyshohet që vetëm Dritan Nano nuk ka pranuar. I gjendur në këtë situata dyshohet se ka angazhuar lidhjet e tij shoqërore dhe familjare duke kërcënuar avokatin që të tërhiqet nga përqindja që duhet të merrte.

Ata i takuan përpara një muaji ku nuk ranë dakord. Çështja për të cilën bëhet fjalë është një truall toke ku rezultojnë pronarë 8 anëtarët, ku momentalisht mbi këtë truall është ndërtuar.