Analiza e Sky News: Çfarë është marrëveshja e armëpushimit të Gazës dhe si do të funksiononte?

Izraeli i ka ofruar Hamasit një marrëveshje armëpushimi për t’i dhënë fund luftës në Gaza, ka njoftuar Joe Biden.









Biden përshkroi tre fazat e propozimit gjatë një fjalimi të papritur në Shtëpinë e Bardhë, të premten.

Sky News sjell një vështrim në atë që dimë për marrëveshjen deri tani, si krahasohet me propozimet e mëparshme dhe si kanë reaguar të dyja palët ndaj fjalimit të presidentit amerikan.

Faza e parë

Ky do të ishte një “armëpushim i plotë dhe i plotë” që zgjat gjashtë javë, tha Biden, duke shtuar se do të shihte tërheqjen e forcave izraelite nga të gjitha zonat me popullsi të dendur të Gazës .

Gjatë kësaj kohe, Hamasi do të lironte një numër të papërcaktuar pengjesh, duke përfshirë gra, të moshuar dhe të plagosur, në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinezë. Izraeli thotë se rreth 100 pengje janë ende robër në Gaza, së bashku me trupat e rreth 30 të tjerëve.

Pengjet amerikanë do të lirohen në këtë fazë, tha presidenti amerikan, duke shtuar se eshtrat e disa pengjeve që janë vrarë do t’u kthehen familjeve të tyre.

Civilët palestinezë do të ktheheshin në shtëpitë dhe lagjet e tyre në të gjithë Gazën dhe ndihma humanitare do të rritej gjatë fazës së parë, me 600 kamionë që do të lejoheshin në Gaza çdo ditë.

Ai tha se Izraeli dhe Hamasi do të negociojnë një përfundim të përhershëm të luftimeve derisa të jetë në fuqi ky armëpushim. Nëse negociatat do të zgjasin më shumë se gjashtë javë, armëpushimi do të vazhdojë për aq kohë sa duhet për të arritur një marrëveshje, shtoi ai.

Faza e dytë

Biden e përshkroi këtë si një “fund të përhershëm të armiqësive”.

Ai do të përfshinte lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura izraelitë të gjallë, përfshirë ushtarët meshkuj, dhe Izraeli do të tërhiqte të gjitha forcat e tij nga Gaza.

Presidenti pranoi se kishte “një numër detajesh për të negociuar për të kaluar nga faza e parë në fazën e dytë”.

Faza e tretë

Faza përfundimtare kërkon fillimin e një rindërtimi të madh të Gazës, e cila përballet me dekada rindërtimi nga shkatërrimet e shkaktuara nga lufta.

Çdo mbetje e fundit e pengjeve që janë vrarë do t’u kthehen familjeve të tyre.

Çfarë ka thënë Izraeli?

Zyra e Benjamin Netanyahu, kryeministrit, lëshoi ​​një deklaratë në X pas fjalimit të zotit Biden.

Aty thuhej: “Qeveria e Izraelit është e bashkuar në dëshirën e saj për të kthyer pengjet sa më shpejt të jetë e mundur dhe po punon për të arritur këtë qëllim”.

Kryeministri autorizoi ekipin negociator për të paraqitur një propozim për këtë qëllim, i cili gjithashtu do t’i mundësonte Izraelit të vazhdojë luftën derisa të arrihen të gjitha objektivat e tij, duke përfshirë shkatërrimin e aftësive ushtarake dhe qeverisëse të Hamasit.

“Propozimi aktual i paraqitur nga Izraeli, duke përfshirë kalimin e kushtëzuar nga një fazë në tjetrën, i lejon Izraelit të mbështesë këto parime.”

Ndërsa zyra e Netanyahut konfirmoi se ai autorizoi negociatorët për të paraqitur marrëveshjen, burime pranë kryeministrit izraelit i kanë thënë Sky News se nuk “e njohin ose pajtohen plotësisht me” propozimin e përshkruar nga Biden.

Në një deklaratë të mëtejshme të shtunën në mëngjes, zyra e Netanyahu tha: “Kushtet e Izraelit për t’i dhënë fund luftës nuk kanë ndryshuar: shkatërrimi i aftësive ushtarake dhe qeverisëse të Hamasit, lirimi i të gjithë pengjeve dhe sigurimi që Gaza të mos përbëjë më kërcënim për Izraelin.

Sipas propozimit, Izraeli do të vazhdojë të këmbëngulë që këto kushte të plotësohen përpara se të vendoset një armëpushim i përhershëm. Nocioni që Izraeli do të pajtohet për një armëpushim të përhershëm përpara se të përmbushen këto kushte, është jo-fillestar.”

Qeveria e Izraelit ka mbajtur gjithmonë objektivin e saj në ofensivën e Gazës është të asgjësojë Hamasin, i cili sundon Gazën, në përgjigje të tërbimit nga grupi më 7 tetor .

Çfarë ka thënë Hamasi?

Grupi militant tha se “shikon pozitivisht” atë që u përfshi në fjalimin e Biden, duke shtuar se do të merret “në mënyrë konstruktive me çdo propozim të bazuar në një armëpushim të përhershëm, tërheqje të plotë nga Rripi i Gazës, rindërtim, kthimin e të zhvendosurve në të gjitha vendet e tyre. vendbanimi dhe përfundimi i një marrëveshjeje serioze të shkëmbimit të të burgosurve nëse profesioni deklaron angazhimin e tij të qartë për këtë”.