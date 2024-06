Anëtar i ri në familje? Ja disa prej gabimeve më të zakonshme që bëjmë kur adoptojmë këlyshë për herë të parë

Të mirëpresësh një qenush në shtëpi është e mrekullueshme dhe një përvojë emocionuese, që sjell gëzim në vatrën tonë familjare. Përveçse ndryshimit të madh që na sjell anëtari më i ri i familjes, duhet të mbajmë parasysh se ata kërkojnë një kujdes të veçantë, siç e thotë e populli: ‘si të ishte foshnje’.









Për shkak të gëzimit të madh, shpesh anashkalojmë disa hapa trajnimi që krijesa e vogël të bëhet një qen i mrekullueshëm dhe i edukuar.

Një ndër gabimet më të mëdha që bëjmë është nënvlerësimi i kohës dhe përpjekjes së nevojshme për të trajnuar “fëmijët” tanë të vegjël.

Duhet të mbajmë parasysh se qenushat nuk janë vetëm për të luajtur e për t’u përqafuar si të ishin kukulla. Vigjilenca për kuptimin e nevojave të tyre është parësore.

2. Të trajnurit në mënyrë pozitive dhe pa ndërprerje është shumë e rëndësishme. Nëse nuk e ndiqni këtë hap rregullisht, vështirë se do mund të largoni veset e këqija të këlyshit të vogël, si p.sh., lehja e tepërt, përtypja e mobiljeve, problemet lidhur me tualetin, etj. Trajnimi i këtyre problemeve duhen bërë sa më herët të jetë e mundur.

3. Shpesh ndodh që të shohim qenushë jo social dhe mërzitemi për këtë gjë. Kjo është një neglizhencë e madhe që bëjnë shumë njerëz, pasi mendojnë se duke e mbajtur në një rreth shoqëror sa më të ngushtë do e mbrojnë të voglin/voglën e tyre. Që në vegjëli ata duhet të ekspozohen në mjedise të ndryshme, si me njerëz e kafshë të tjerë. Mos socializimi i duhur mund të çojë në probleme të ndryshme më vonë, si fobi, ankth apo dhe agresion.

4. Të presësh që këlyshi të mësojë që herën e parë është një nga gabimet që shumë bëjnë. Rritja e tyre ka nevojë që të jesh i pajisur me durim dhe qëndrueshmëri. Rutina e vazhdueshme, komunikimi i qartë e pozitiv do ndihmojnë me patjetër qenushin tuaj të rritet i lumtur, i sjellshëm e plot dashuri.

5. Gabimi më i rëndë që mund të bëjmë ndaj mirëqenies së të vegjëlve tanë është neglizhimi i kujdesit shëndetësor. Kontrollet e rregullta veterinare, vaksinimet dhe kujdesi parandalues janë çështje jetike për qenushet tanë.

6. Dieta e duhur do të thotë zhvillim i duhur, energji e mirë, shëndet dhe mirëqenie të përgjithshme për anëtarët e vegjël të famijes. Është e nevojshme të konsultoheni me veterinerin për të përcaktuar ushqimin e përshtatshëm për qenushët bazuar në racën, madhësinë dhe moshën e tyre.

7. Mungesa e stimulit mendor është një faktor që mund të shkatërrojë shëndetin e qenusheve. Përveçse të qenurit fizikisht aktivë, duhet të jenë dhe mendërisht, ndaj mos harroni të furnizoheni me lojëra stimuluese e ndërvepruese.

Përfundimisht, mirëpritja e një këlyshi në shtëpi, është një përvojë e hareshme. Me përgatitjen e duhur, mund të krijojmë një mjedis të ngrohtë e të sigurt për anëtarët më të rinj të familjes. Duke shmangur gabimet që bëjnë shumë njerëz, vendosen themelet për një qen të mirë, të lumtur e të shëndetshëm.