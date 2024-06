“E ardhmja dhe Shqipëria u përket të rinjve.” – Meta takim me të rinjtë e LRI-së në Durrës: Do e bëjmë realitet me 5 prioritetet tona

Presidenti i PL-së, Ilir Meta ishte prezent në një takim në Durrës me të rinjtë e LRI-së, pas një trajnimi që ata zhvilluan për “Lidership Politik”.Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Meta shkruan se e ardhmja dhe Shqipëria u përket të rinjve.





Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Meta shkruan se e ardhmja dhe Shqipëria u përket të rinjve. Ndërkohë orë më parë, për shkak të festës së 1 qershorit, Ilir Meta ishte në një takim me të vegjlit e kryeqytetit, të cilëve u pikturoi dhe fytyrat e tyre.

Postimi i plotë i Ilir Metës

I lumtur që 1 Qershorin, që sot e nisa në Tiranë duke festuar me qindra fëmijë të mrekullueshëm, ta mbyllja me një takim në Durrës me të rinjtë e LRI, pas një trajnimi që ata zhvilluan për “Lidership Politik”.