“E pakuptimtë, e nxituar dhe e njëanshme” – Deklaratat e ndërkombëtarëve për rezolutën e PS, reagon PD: Nisma përmban qëllime të dyshimta dhe kërcënuese për institucionet e drejtësisë

Partia Demokratike, përmes sekretarit për Marrëdhëniet me Publikun, Edvnin Kulluri, ka reaguar në lidhje me deklaratat e SHBA-ve dhe BE-së për rezolutën antikorrupsion të miratuar nga PS.









Sipas Kullurit, kjo nismë është e pakuptimtë, e nxituar dhe e njëanshme, referuar kësaj të fundit prej votave të vetme që mori nga mazhoranca.

Po kështu sipas demokratit, rezoluta antikorrupsion përmban qëllime të dyshimta dhe kërcënuese për institucionet e drejtësisë.

Kulluri shprehet se reforma që kërkojnë të ndërhyjnë në organet e drejtësisë nuk mund të kryhen pa konsensus e aq më tepër në kundërshtim me përceptimin publik që e mbështet punën e SPAK-ut, rezultat kjo bazuar në sondazhe të shumta.

Përsa i përket qëndrimit të partnereve ndërkombëtare mbi këtë rezolutë, Kulluri tha se e vetmja rrugë është konsolidimi dhe mbështetja pa rezerva ndaj SPAK-ut.

Reagimi i Edvin Kullurit:

Siç ishte e kuptueshme nisma e PS për “reforma anti-korrupsion” është e pakuptimte, e nxituar dhe e njëanshme!

Partia Demokratike u shpreh qarte se Rezoluta Anti-Korrupsion përmban qëllime te dyshimta, te paqarta dhe fatkeqësisht kërcënuese për institucionet e drejtësisë. Siç dëshmojnë qëndrimet kundërshtuese ndaj SPAK te Kryeministrit, nuk ekzistojnë kushtet dhe arsyet për një Rezolute te sjelle nxitimthi për votim ne Kuvendin e Shqipërisë, pa u konsultuar paraprakisht me opozitën! Reformat qe kërkojnë ndërhyrje ne sistemin e drejtësisë nuk mund te kryhen pa konsensus dhe aq me tepër ne kundërshtim me perceptimin publik qe e mbështet punën e SPAK ne shumice dërrmuese sipas te gjitha sondazheve.

Rama e ka te kote qe nxit mazhorancen ndaj shumicës se qytetareve qe kërkojnë zbatimin e ligjit ndaj mazhorances se përfshire ne korrupsion ne te gjitha nivelet! Qëndrimi i sotëm i partnereve ndërkombëtare konfirmon se e vetmja rruge është konsolidimi dhe mbështetja pa rezerva ndaj SPAK!