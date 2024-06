“Ka një ngërç përsa i përket votës së diasporës…” Mimi Kodheli: Ka vështirësi teknike, por dhe nga legjislacioni…

Deputetja socialiste, Mimi Kodheli ka folur mbi votimin e diasporës shqiptare, e cila u shpreh se kjo çështje ka një ngërç përsa i përket nga ana e legjislacionit dhe ajo teknike.









E ftuar në emisionin “Kjo javë” në Neës 24, Kodheli tha vota e emigrantëve është shumë e rëndësishme, ndaj dhe është ngritur komision për diasporën.

Ajo tha se problemi qëndron tek identifikimi i personave, e duhet zgjedhur një model votimi për ‘ta.

“Diaspora është e rëndësishme dhe ky ka qenë momenti i duhur.

Ka një ngërç sa i përket votës së diasporës, por ne në Komisionin e jashtëm kemi edhe një komision për diasporën dhe po hartojmë mundësinë apo edhe modelin që do na duhet të ndjekim për të bërë të mundur edhe prezencën e votës së emigrantëve.

Problemi le të themi kështu ose vështirësia qëndron te identifikimi, por sa i përket politikës se si do funksionojë ne duhet të zgjedhim mënyrën se si, sepse në disa vende ka mënyra të ndryshme.

Ne duhet të zgjedhim një model

Në momentin që ne do kemi mundësinë të paktën me identifikimin me anë të pasaportës patjetër do e mundësojmë, se për shembull në disa shtete të tjera është krijuar mundësia e të votuarit me postë apo në mënyre elektronike, A do të ndiqet kjo? Nuk e di ende, do të duhet që ta hartojmë e verifikojmë me nuk e kemi këtë mundësi.

Ka vështirësi teknike por edhe nga ana e legjislacionit, mbase në zgjedhjet e ardhshme do të jetë zgjidhur dhe emigrantët do të japin votën e tyre, që patjetër është e rëndësishme”, tha Mimi Kodheli.