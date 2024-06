Nën sloganin “Shqipëria meriton më shumë”- Basha dhe PD prezantojnë sot programin për zgjedhjet e ardhshme

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur të prezantojë sot, programin elektoral për zgjedhjet e ardhshme nën sloganin “Shqipëria meriton më shumë”. Duke mbështetur drejtësinë e re për të çuar prapa hekurave zyrtarët e korruptuar, Basha thotë se PD së bashku me ekipin e ekspertëve do u vijnë në ndihmë shqiptarëve me programin e ri.









“PD si e vetmja forcë politike vjen sot me një përfaqësim të plotë të ekipit mqë të mirë të eksperteve, të cilët në bashkëpunim me ekspertët e aleatëve tanë strategjikë, nga SHBA në Gjermani ju paraqesim sot shqiptarëve programin e PD “Shqipëria meriton më shumë””- tha Basha.

Basha: Jo vetëm për të ndarë me njëri tjetrin analizën e hollësishme të halleve dhe shqetësimeve të bëra kapicë në këtë vend. Sic e dini ju këto halle janë shkruar në lëkurë të shqiptarëve, janë shkruar në bilancet e familjeve shqiptare. Këto halle dhe probleme nuk kanë ardhur vetvetiu. Shqipëria nuk është zbrazur vetvetiu.

Vendi keq qeveriset në mënyrën më të papërgjegjshme. Një qeveri e kapur në flagrancë nga shqiptarët, partneret dhe drejtësia.

Organove të drejtësisë i rikonfirmojmë mbështetjen e pakursyer për të çuar prapa hekurave zyrtarët e korruptuar.

Denoncimet nuk do të shterojnë. Shqiptarët presin zgjidhje dhe ne jemi këtu për të shpalosur këto zgjidhje para shqiptarëve.

Një Shqipëri e plakur nga emigracioni, familje shqiptare që lëngojnë, rini e pasigurt, papunësi kronike, këto janë produkte të shportës së Edi Ramës.

PD si e vetmja forcë politike vjen sot me një përfaqësim të plotë të ekipit mqë të mirë të eksperteve, të cilët në bashkëpunim me ekspertët e aleatëve tanë strategjikë, nga SHBA në Gjermani ju paraqesim sot shqiptarëve programin e PD “Shqipëria meriton më shumë”.

Sot nisim një udhëtim disa mujor.